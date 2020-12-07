'İnme, koronavirüsten daha ölümcül' - Son Dakika

'İnme, koronavirüsten daha ölümcül'

07.12.2020 15:22
'İnme, koronavirüsten daha ölümcül', System.String[]

Türkiye'de şehir hastaneleri arasında son model teknolojik cihazlarla donatılan ilk İnme Merkezi'ne sahip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, uzman nörologlar görev yapıyor.

Türkiye'de şehir hastaneleri arasında son model teknolojik cihazlarla donatılan ilk İnme Merkezi'ne sahip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, uzman nörologlar görev yapıyor. Beyin damarlarında tıkanma ya da kanamaya bağlı ortaya çıkarak, ölüme kadar götürebilen inme, bu merkezde ilk 6 saatte tedavi ediliyor. İnme Merkezi Sorumlusu Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, inmenin, beyin damarlarının aniden tıkanması, pıhtı ya da damarların çatlaması sonucu beyin fonksiyonlarının durmasına bağlı felç, baş dönmesi, göz kararması, görme kaybı, dengesizlik gibi şikayetlerle kendini gösteren, acil beyin hastalığı olduğunu söyledi.

'ÖN BELİRTİLER GÖZDEN KAÇIRILMAMALI'

Türkiye'de yılda 200 bin dolayında insanın inme geçirdiğini, bunların yaklaşık 40 bininin yaşamını yitirdiğini belirten Prof. Dr. Arlıer, "Yani inmeyi koronavirüsle karşılaştırdığımızda 3 kat daha fazla ölüm oranına sahip ve riskli bir hastalık. İnmenin yüzde 85'i beyin damarlarının tıkanmasına, yüzde 15'i de beyin damarlarının kanamasına bağlıdır. Beyin çapraz fonksiyon gördüğü için eğer beynin sağ tarafında bir damar tıkanıklığı ya da kanama varsa hastada sol tarafta uyuşukluk, tutmama, denge kaybı, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme, görememe gibi şikayetlerle kendini gösterir. İnme ön belirtisi dediğimiz bir durum var. Bu durumda hastalarda aniden görememe, bir tarafında uyuşma, kuvvetsizlik, dengesizlik, çift görme gibi belirtilerle atak geçirip, beyinde geçici bir hasara neden olur. Bunlar gözden kaçarsa arkasından çok daha büyük bir felçle karşımıza çıkabilir. Özellikle ileri yaş hastalığı. Erkeklerde risk biraz daha fazla" diye konuştu.

İLK 6 SAATTE MUCİZEVİ TEDAVİ

Şu an Türkiye'de yaklaşık 500 bin civarında felçli insan olduğunu, bunun 350 bininin yatağa bağımlı yaşamını sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Arlıer, inmenin aslında tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"İnme günümüzde önlenebilir bir hastalık. Özellikle tansiyon, şeker, kalp hastalığı, alkol kullanımı, kolesterol yüksekliği, şah damarında kireçlenme, hareketsiz yaşam, kilo, sigara kullanımı gibi durumlar var ise bunların azaltılması, kontrol altına alınması gerekir. Bu şekilde inme önlenebilir. İnme olduğunda da günümüzde artık teknoloji çok gelişti ve mucizevi tedaviler var. Özellikle hastalar oyalanmadan direk olarak inme merkezlerine geldiklerinde ilk 6 saatte damardan pıhtı eritici tedavi ya da anjiyo ile kasıktan girerek beyin damarını açıp, pıhtıyı alarak hastayı tamamen normal sağlığına kavuşturabiliyoruz. 3 felçli kalacak, yatalak olacak veya ölecek hastadan 1'i kesin olarak bu tedavi ile kurtuluyor. Diğer 1'i de sakatlıktan kurtuluyor. Erken hastaneye başvurma, erken teşhis ve tedavi uygulanmasıyla kişiye mucizevi şekilde sağlıklı hayatlara devam etme şansı verebiliyoruz."

'İnme, koronavirüsten daha ölümcül'

Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Türkiye, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'İnme, koronavirüsten daha ölümcül' - Son Dakika Magazin


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