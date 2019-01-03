Son Dakika Haberleri: İnönü Üniversitesinde Eğitime Kar Engeli

İnönü Üniversitesinde Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

İnönü Üniversitesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitime bir gün ara verildiği, yapılacak sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini bildirildi.

İnönü Üniversitesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
İnönü Üniversitesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitime bir gün ara verildiği, yapılacak sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini bildirildi.

İnönü Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle öğrencilerin final sınavlarında mağduriyet yaşamamaları için bugün yapılacak sınavların ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Yeni sınav tarihlerinin üniversitenin internet sitesinde duyurulacağı aktarılan açıklamada, "Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:07 Kaynak: AA

Malatya İnönü Üniversitesi, Güncel
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