İnşaat iskelesinin 3'üncü katından düşen işçi yaralandı - Son Dakika

İZMİT'te, Günay Mola (57) adlı işçi çalıştığı inşaattaki iskeleden düşüp, yaralandı. Mola, hastenede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaattaki iskelenin 3'üncü katında çalışan Günay Malo, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Arkadaşları hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Mola, tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:54 - Kaynak: DHA
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