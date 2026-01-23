Intel'in Geliri D dü dü, Zarar Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Intel'in Geliri D dü dü, Zarar Arttı

23.01.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Intel'in 2025'in son çeyreğindeki geliri %4 azalarak 13,7 milyar dolar oldu, zarar 591 milyon dolar.

NEW ABD'li çip şirketi Intel'in geliri, geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 azalış gösterdi.

Intel, 2025 Ekim-Aralık dönemine dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 13,7 milyar dolara indi. Şirket, 2024'ün aynı döneminde 14,3 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Intel'in bu dönemde elde ettiği gelir, düşmesine rağmen piyasa beklentilerini aştı.

Bir önceki yılın son çeyreğinde yaklaşık 126 milyon dolar net zarar açıklayan Intel, 2025'in aynı döneminde 591 milyon dolar zarar bildirdi.

Çip üreticisinin hisse başına zararı da aynı dönemde 12 sent oldu. Intel, bir önceki yılın son çeyreğinde hisse başına 3 sent zarar açıklamıştı.

Intel'in 2025 genelinde elde ettiği gelir de 52,9 milyar dolara geriledi. Şirketin geçen yılki toplam zararı ise 267 milyon dolar oldu.

Şirketin bilanço açıklamasında, bu yıl ilk çeyrekte 11,7 milyar dolar ila 12,7 milyar dolar arasında gelir ve hisse başına 21 sent zarar beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Intel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Intel'in Geliri D dü dü, Zarar Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 02:07:47. #7.11#
SON DAKİKA: Intel'in Geliri D dü dü, Zarar Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.