Inter deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti - Son Dakika

Inter deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti

02.12.2020 00:58
Inter deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti, System.String[]

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Alman ekibi Mönchengladbach'ı 3-2 yendi ve gruptan çıkma umutlarını sürdürdü. Son maçlar öncesi grupta 4 takımın da çıkma şansı bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Alman ekibi Mönchengladbach ile İtalyan devi Inter karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan karşılaşmayı Inter, rakibini yendi ve gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Darmian ile Inter öne geçerken Plea bu gole 45+1'de cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Inter Şampiyonlar Ligi umutlarının bu sezon son bulmaması için büyük gayret verdi ve bu anlarda sahneye çıkan Romelu Lukaku 64 ve 73. dakikalarda attığı gollerle iki farklı üstünlüğü getirdi. 75'te Plea'nın ikinci golüyle farkı bire indiren Gladbach, galibiyeti kaçırarak gruptan çıkmayı garantileme şansını kaçırdı.

4 TAKIM DA GRUPTAN ÇIKABİLİR

Bu sonuçların ardından Inter 5 puana yükseldi, Gladbach 8 puanda kaldı ve B Grubu'nda son hafta tam bir heyecan fırtınasına dönüştü. Son hafta Inter Shakhtar ile karşı karşıya gelirken Gladbach ise Inter ile kozlarını paylaşacak. Real Madrid ve Shakhtar Donetsk'in 7'şer puanda olduğu grupta 4 takımın da çıkma şansı bulunuyor.

Inter deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti

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Son Dakika Spor Inter deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti - Son Dakika Spor


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