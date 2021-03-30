Inter yeni logosunu tanıttı

Serie A takımlarından Inter, logosunu değiştirdi.

Serie A takımlarından Inter, logosunu değiştirdi. İtalyan ekibi, yeni logosunu 2021-2022 sezonundan itibaren kullanacak. Son dönemde logo değişimi yapan kulüplere İtalyan ekibi Inter de katıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni logo duyuruldu. Mavi, siyah ve beyaz renklerin bulunduğu logoda Internazionale Milano'nun baş harfleri iç içe şekilde yer aldı. Inter, yeni logosunu 2021-2022 sezonundan itibaren kullanmaya başlayacak. - İSTANBUL

Son Dakika

Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber

İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı

Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti

İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il

Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu

Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak

Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor

84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor