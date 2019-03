İnternet Tüm Kamu Alanlarında Ücretsiz Olacak"

TGRT Haber- İhlas Haber Ajansı (İHA) ortak yayınında konuşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul 'un ulaşım sorunuyla ilgili projelerini anlattı. Gençlere yönelik projelerinin de olduğunu söyleyen Yıldırım, "2 yıl içinde tüm kamu alanları ve bütün açık yaşam alanlarında internet ücretsiz olacak" dedi. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TGRT Haber- İhlas Haber Ajansı (İHA) ortak yayınına katıldı. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programında önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, İstanbul'un yeşil alan sorununa değindi. Yıldırım, "Her mahalleye mutlaka bir adet çocuk parkı olacak. Her ilçede bir Millet Bahçesi olacak ve yeşil koridorlar olacak. Bu yeşil koridorlar İstanbul için çok önemli. Silivri 'den Pendik 'e kadar 20 tane dereler var. Bu dereler yapılaşmadan dolayı kaybolmuş. Bu dereleri tekrar açıp etrafını yürüyüş yolları yapacağız. Oralarda piknik alanı ve yeşil yollar yapacağız Yeşil ve maviyi buluşturacağız. İstanbul'un mevcut yeşilim yarısı kadar tekrar İstanbul'a yeşil alan kazandıracağız. Bisiklet yaya ve ortada da dere olacak. Hem taşkın koruma ve afetten koruyacak ve İstanbul'u daha da yeşillendirecek. İstanbul'da deprem toplanma alanını böylece arttırmış olacağız" şeklinde konuştu."39 İLÇEDE OTOPARK OLUŞTURACAĞIZ VE TRAFİK BİR NEBZE RAHATLAYACAK" İstanbul'un otopark sorununa değinen Yıldırım, "İstanbul'un böylede bir sorunu ortada çünkü. İstanbul'un otopark sorunu mevcut. Yıllarca ruhsatlar verildi insanlar oraları dükkana çevirdi cezayı ödeyip otoparktan kurtuldu. Araç sayısı İstanbul'da 4 milyon oldu. 1 Milyon 700 bin otopark ihtiyacımız var. Araçların sayısı arttığından da otopark sorunu ortaya çıkacak. 39 ilçede otopark oluşturacağız ve trafik bir nebze rahatlayacak" ifadelerini kullandı."RAYLI SİSTEMLERİ ARTTIRACAĞIZ VE BUNLAR DA TRAFİĞE ÇÖZÜM OLACAK" Yıldırım, "Raylı sistemleri arttıracağız ve bunlar da trafiğe çözüm olacak. Bu raylı sistemleri arttırmadan trafik sorununu İstanbul'da azaltamayız bile. Yüzde 48 oranında bu rayları attıracağız ve yüzde 30 araç sayısı azalacak. Yaptığımız bu raylı sistemlerle Londra 'yı geçeceğiz. Avrasya Tüneli hayalleri zorlayacak bir proje. Türkiye 'ye ve İstanbul'a ilkleri getirdik. Marmaray da aynı şekilde çok büyük bir olay. Hızlı tren, dünyanın en büyük havalimanı Yavuz Sultan Selim köprüsü, tüneller yollar. İstanbul'a aslında belediye başkanı olmadan çok büyük eserler kazandırdık. Metro ve E-5 ve TEM arasında bir yol projesi var bunlarla trafik sorunu azaltılır, çözülür. 11 yılda 22 bin kilometre yol yaptık biz Türkiye'de. Altyapı olmadan nasıl ülkeyi kalkındıracaksınız" dedi."SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR HAYAL DEĞİL" Teknoloji kullanılarak İstanbul'da hayatın kolaylaştırılacağını söyleyen Yıldırım, "Geniş bant hızlı internet olmasa bu ekonomi, ticaret nasıl gelişecek? İstanbul akıllı şehir vizyonu ile yönetilecek. Big Data geleceği değiştirecek. Lamba yanmadığında anında haberiniz olacak. Sorunlarla ilgili geleceğe dair elinizde bilgiler olacak. Yapay zeka, robotlar kullanılacak. İnsanlar eve gitmeden evi yönetecek. Sürücüsüz araçlar hayal değil. Bu teknolojileri kullanarak İstanbul'da hayatı kolaylaştırabiliriz" diye konuştu."METROBÜSTE YAPILACAK PROJELERLE KAPASİTEYİ DAHA DA ARTTIRACAĞIZ" İstanbul'da Metrobüs'le ilgili projeleri olduğunu belirten Yıldırım, "Metrobüs'le ilgili düşüncelerimiz var. Metrobüs'te yapılacak projelerle kapasiteyi daha da arttıracağız. Metrobüs çözümlerle birlikte akıllanacak, kapasite yüzde 50 artacak" şeklinde konuştu. Yıldırım Eminönü- Eyüp arası tramvayın bu sene bitebileceğini söyleyerek, "Eminönü-Eyüp arası tramvay bu sene bitebilir, Mahmutbey- Mecidiyeköy arası tramvay bu sene bitebilir. İstanbul'un altında da bir şehir artık göreceğiz. 241 noktada kavşak iyileştirme yapılacak. Trafikte 50 dakikalık süre 32 dakikaya inecek. Altyapısı en fazla gelişmiş dünyada 9. ülkeyiz bunu 12 yılda başardık. Bu projeleri başarma konusunda bütçede sıkıntı yok, finansal bir sıkıntı da yok onun hesabını yaptık" dedi."2 YIL İÇİNDE TÜM KAMU ALANLARINDA İNTERNET ÜCRETSİZ ALACAK" 2 yıl içinde tüm kamu alanlarında internetin ücretsiz olacağını söyleyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Gençlerimiz bizim için en büyük sermaye. Makamlar gelip geçici, bunlar bir imtihan yeri. Burada pusulayı şaşırmazsanız sınavı geçmiş olursunuz. Önemli olan gönüllerde makamlar kurmak. Toplamda 1 milyon 50 bin yeni genç oy kullanacak. Gençlere yönelik güzel projelerimiz var bu gençlerle sosyal medyadan vesaire buluştuk. Gençlerle ilgili yeterli mesajları buralardan verdiğimi düşünüyorum. İletişimde devrim yaptık, 2G vardı şimdi 5G geliyor bütün hayatı değiştirecek. Fiber ağ trafik kadar önemli. Fiber ağın 100 bin KM'ye çıkması lazım. Bu fiziksel trafik kadar önemli. 2 yıl içinde tüm kamu alanları ve bütün açık yaşam alanlarında internet ücretsiz olacak." Binali Yıldırım, "Bu şehirde yuva kurdum. AK Parti'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber kurduk. 2002'de İstanbul beni milletvekili yaptı. Ankara ise hayatımın yüzde 10'u" şeklinde konuştu."SOKAK HAYVANLARI İÇİN BİR RAPOR HAZIRLANMALI" Hayvan hakları ile ilgi önerge verdiğini söyleyen Yıldırım, "Sokak hayvanları ile ilgili maddede düzenleme talebi var. İnsanlık dışı görüntülere şahit oluyoruz. Hayvanların korunması, hayvan hakları konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Sokak hayvanları için bir rapor hazırlanmalı. Bir rapor için yola gittik, hayvan hakları ile ilgili önerge verdim. Belediye tarafında da yapılacak işler var. Sahipsiz-başıboş sokak hayvanlarını küpelenerek belirli barınak ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilecek" ifadelerini kullandı."İSTANBULLU HERKES SANDIĞA GİTSİN" Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:"Kazanmak için bu yola girdim, İstanbulluların desteği ile kazanacağıma ilk günden beri inanıyorum. Ben ilk günden beri inanıyorum. Verdikleri karar ne olursa olsun kabulleniriz. İstanbullu herkes sandığa gitsin. İstanbul bizim ortak geleceğimiz. Geleceğimiz hakkında sandıkta bir söz söyleyelim. Gün kırgınlık, sitem günü değildir. Gün İstanbul'un geleceği için ben de varım deme günüdür. Benim İstanbul'dan istediğim bir takım kurgu ve planlar var Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin istikrarı sadece kendi geleceği için değil. Bizi bekleyen coğrafyalar var, istikrar önemlidir. Bize bel bağlamış 1,5 milyar insan var. Benim sicilim ve geçmişim bellidir. Ben İstanbul'un hak ettiği her şeyi yapacağımı düşünüyorum. Bu yetkiyi verecek İstanbullular'dır. Yetki verildikten sonra tam gaz yola devam diyeceğiz."(İsmail Coşkun/İHA)