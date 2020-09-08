İnterneti bağlanmayınca intihara kalkıştı - Son Dakika

İnterneti bağlanmayınca intihara kalkıştı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir şahıs, adres değişikliğinden dolayı nakil olarak almak istediği internet bağlanmayınca 10 katlı binaya çıkarak intihara kalkıştı.

Edinilen bilgilere göre, Girne Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 9. katında ikamet eden Mehmet K. (25), daha önceden oturdukları evlerindeki interneti nakil olarak yeni evlerindeki adrese bağlanmasını istedi. Adres değişikliğinden dolayı internet nakil müracaatında bulunan Mehmet K., internet bağlanmayınca oturdukları 10 katlı binanın tepesine çıkarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri olası bir atlama olayına karşı hazırlık yaparken polis ekipleri ise Mehmet K'yı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik ikna çabaları sonucunda Mehmet K., bulunduğu yerden indi. İkna edilen genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.