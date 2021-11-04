İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Dün Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde meydana gelen olayda M.B. isimli şahıs, internet üzerinden D.K. (46) isimli kadınla arkadaşlık kurdu.

İLAÇLI KOLA İÇİRDİLER

Otomobiliyle D.K.'nın evine giden M.B., burada D.K.'nın arkadaşları N.E. (46) ve M.E. (48) ile tanıştı. Sohbet ortamında M.B., kendisine ikram edilen ilaçlı kola ile uyutularak, cebindeki 5 bin TL'si alındı. Daha sonra N.E. ve M.E. tarafından kendi aracına konulan M.B., yaklaşık 500 metre mesafedeki bir sokakta aracı park edilerek bırakıldı. Bir süre sonra uyanan M.B. jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

PARASI GERİ ALINDI

Şüphelilerin kaldığı eve giden JASAT timleri D.K, N.E. ve M.E'yi gözaltına aldı. Savcılığın talimatıyla M.B'ye ait olan 5 bin TL'nin 2 bin 500 TL'si D.K'dan alınarak M.B'ye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.