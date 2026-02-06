Interpol\'ün Aradığı Dolandırıcı Eskişehir\'de Yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bülten ile dolandırıcılık suçundan aranan şahsın Eskişehir'de yakalandığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nün aranan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 5 Şubat 2026 tarihinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, İnterpol tarafından kırmızı bülten ile dolandırıcılık suçundan aranan M.S.K.A. isimli şahıs yakalandı. Şahsın emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR
