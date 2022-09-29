İntihar etmek için 3. kata çıkan adam, dondurma yiyerek izleyenleri fark edince: Size inat atlamayacağım - Son Dakika
Üye Girişi

İntihar etmek için 3. kata çıkan adam, dondurma yiyerek izleyenleri fark edince: Size inat atlamayacağım

29.09.2022 10:38

Antalya'da 3 katlı binanın balkon demirlerine tutunarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polise ecel terleri döktürdü. Vatandaşların dondurma yiyerek ve depo üzerine çıkarak 2 saat izlediği şahıs, "Çatladınız dimi atlayamadım, ölemedim diye. Size inat atlamayacağım" diyerek aşağı indi.

Ailesiyle yaşadığı sorunlardan ötürü psikolojik bunalıma giren M.Ö.E. (40), 3.katta balkon demirlerinin dışarısına çıktı. Şahsın tehlikeli hareketlerde bulunduğunu ve çevresine bağırdığını duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR DONDURMA YİYEREK İZLEDİ

İtfaiye ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için branda açıldı. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. Şahsın balkona çıktıktan sonra balkon kapısını da dışarıdan kilitlediği görüldü. Bu sırada olayı duyarak sokakta toplanan meraklı vatandaşlar polisi adeta çileden çıkardı. Bazı kişiler o anları dondurma yiyerek izlerken, bazıları da kullanılmayan bir deponun üzerine çıkarak izledi. Olay yerinden geçen bir Rus kadın ise kendisinin hastanede çalıştığını belirterek, polis ekiplerine yardımcı olabileceğini söyledi. Şahsın zaman zaman bir eli ile demire tutunması ve diğer eli ile de yakınlarını telefonla arayıp konuşması görenleri şaşırttı.

3. kata çıktı, dondurma yiyerek izleyenleri görünce 'Size inat atlamayacağım' dedi

''SİZE İNAT ATLAMAYACAĞIM''

Antalya'da 3 katlı binanın balkon demirlerine tutunarak ölümle burun buruna gelen şahıs, polise ecel terleri döktürdü. Vatandaşların dondurma yiyerek ve depo üzerine çıkarak 2 saat izlediği şahıs, "Çatladınız dimi atlayamadım, ölemedim diye. Size inat atlamayacağım" diyerek aşağı inmeyi kabul etti.

3. kata çıktı, dondurma yiyerek izleyenleri görünce 'Size inat atlamayacağım' dedi

2 BUÇUK SAAT SONRA İKNA ETTİLER

Bir süre sonra güçsüz kalan şahıs polis ekiplerinden su istedi. Bunun üzerine su alarak yukarı çıkan ekipler, şahısla daha yakından iletişim kurarak 2 buçuk saat sonra ikna etti. Şahsın yapılan incelemede 1 saat önce de başka bir binaya çıkarak aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından aşağı indirilen şahıs, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

3. kata çıktı, dondurma yiyerek izleyenleri görünce 'Size inat atlamayacağım' dedi
YORUMLAR
500
Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı Antalya'da atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü Antalya'da atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar etmek için 3. kata çıkan adam, dondurma yiyerek izleyenleri fark edince: Size inat atlamayacağım - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız
11:26 Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi açıklaması: Yeni ekonomi modelini uygulamasaydık bir durgunlukla karşılaşacaktık
11:21 Mersin'de Polisevi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin kendilerini patlatma anı görüntüleri ortaya çıktı
11:17 Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi
11:02 Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak
10:55 Bahçeşehir'de öğrenci kavgası! Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar
10:56 Kulüplerin isteğiyle alınan karar: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aralarındaki karşılaşmalara seyirci götürmeyecek
10:43 Yeni sosyal konut projesinin detayları bugün masaya yatırılacak! İşte konuşulacak maddeler
10:42 Dolar/TL yükselişte! Yeni güne 18,54 seviyesinden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 11:44:29. #1.12#
SON DAKİKA: İntihar etmek için 3. kata çıkan adam, dondurma yiyerek izleyenleri fark edince: Size inat atlamayacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement