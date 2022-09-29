İntihar etmek için 3. kata çıkan adam, dondurma yiyerek izleyenleri fark edince: Size inat atlamayacağım

Ailesiyle yaşadığı sorunlardan ötürü psikolojik bunalıma giren M.Ö.E. (40), 3.katta balkon demirlerinin dışarısına çıktı. Şahsın tehlikeli hareketlerde bulunduğunu ve çevresine bağırdığını duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR DONDURMA YİYEREK İZLEDİ

İtfaiye ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için branda açıldı. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. Şahsın balkona çıktıktan sonra balkon kapısını da dışarıdan kilitlediği görüldü. Bu sırada olayı duyarak sokakta toplanan meraklı vatandaşlar polisi adeta çileden çıkardı. Bazı kişiler o anları dondurma yiyerek izlerken, bazıları da kullanılmayan bir deponun üzerine çıkarak izledi. Olay yerinden geçen bir Rus kadın ise kendisinin hastanede çalıştığını belirterek, polis ekiplerine yardımcı olabileceğini söyledi. Şahsın zaman zaman bir eli ile demire tutunması ve diğer eli ile de yakınlarını telefonla arayıp konuşması görenleri şaşırttı.

''SİZE İNAT ATLAMAYACAĞIM''

Antalya'da 3 katlı binanın balkon demirlerine tutunarak ölümle burun buruna gelen şahıs, polise ecel terleri döktürdü. Vatandaşların dondurma yiyerek ve depo üzerine çıkarak 2 saat izlediği şahıs, "Çatladınız dimi atlayamadım, ölemedim diye. Size inat atlamayacağım" diyerek aşağı inmeyi kabul etti.

2 BUÇUK SAAT SONRA İKNA ETTİLER

Bir süre sonra güçsüz kalan şahıs polis ekiplerinden su istedi. Bunun üzerine su alarak yukarı çıkan ekipler, şahısla daha yakından iletişim kurarak 2 buçuk saat sonra ikna etti. Şahsın yapılan incelemede 1 saat önce de başka bir binaya çıkarak aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından aşağı indirilen şahıs, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.