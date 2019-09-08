Son Dakika Haberleri: İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kadın kadın yaşamını yitirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kadın kadın yaşamını yitirdi

10 dakika önce

İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kadın kadın yaşamını yitirdiİSTANBUL - İstanbul'un Pendik ilçesinde eşiyle tartışan kadın kendisini dördüncü katta bulunan dairenin balkonundan aşağıya bıraktı.

İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kadın kadın yaşamını yitirdi

İSTANBUL - İstanbul'un Pendik ilçesinde eşiyle tartışan kadın kendisini dördüncü katta bulunan dairenin balkonundan aşağıya bıraktı. Kadını balkondan düşerken tutmaya çalışan eşi de dördüncü kattan yere düştü.

Kadın öldü, eşi ağır yaralı

Olay, Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, evde eşiyle tartışan Hilal Güneş tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kendini balkondan boşluğa bıraktı. Eşi Gökhan Güneş ise kadını tutmak isterken kendisi de dördüncü katın balkonundan düştü. Olay yerine çağırılan ambulansla Gökhan Güneş, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Hilal Güneş ise Tuzla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı eşlerden Hilal Güneş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken eşi Gökhan Güneş'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İstanbul, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim yılına ilişkin tedbirleri açıkladı
Şarkıcı Kibariye, eşinin borçları hakkındaki sorulara tepki gösterdi Şili'nin Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga Instagram'da canlı yayın yaparken tacize uğradı AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'dan 'hukukun üstünlüğü' etiketli Kaftancıoğlu tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 01:30:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kadın kadın yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]