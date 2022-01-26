Üye Girişi
İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu - Son Dakika

İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu

26.01.2022 14:11
İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan emekli emniyet müdürü Cafer Demirtaş, evinde ölü bulundu. Polisler, Demirtaş'ın beylik tabancası ile intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir evde silah sesi duyuldu.

EVDE ÖLÜ BULDULAR

Sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişinin emekli 4. sınıf emniyet müdürü Cafer Demirtaş olduğunu tespit ederken sağlık ekipleri, Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

Yapılan ilk incelemelere göre Demirtaş'ın beylik tabancası ile intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500

İntihar, Emekli, Efeler, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu - Son Dakika


Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor         
14:11
Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
14:02
Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalanlar için yardım teklif ettik, 'İhtiyacımız yok' denildi Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalanlar için yardım teklif ettik, 'İhtiyacımız yok' denildi         
13:35
Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı         
12:27
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29

Son Dakika Haberleri
14:11 İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu
14:11 Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor
14:05 Ezgi Mola, aynı reklamda oynadığı müzisyen tarafından 6 yıldır tehdit ediliyormuş
14:02 Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan araç sahiplerine acil çağrı: Yol kenarına terk edilen araçlarınızı alın, yoksa çekeceğiz
14:01 Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor
13:36 Kamu işçilerine yapılan zam Şubat ayına yansıyacak mı?
13:31 Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı
13:06 Beyaz eşya sektörü talep etti! İhracatçının enerji kısıtından muaf tutulmasını istiyorlar
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüsü tepkisi: Kimin yaptırdığını biliyorum!
13:01 AK Parti'den 3. İttifak yorumu: Millet İttifakı kurduruyor, amaç HDP kamburundan kurtulmak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 14:18:33. #1.12#
SON DAKİKA: İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement