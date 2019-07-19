Apple
ve Google
Daha Kapsamlı 2019 Emojilerini Sergiliyor
iOS 123 ve Android Q mobil işletim sistemleri ile bu emojileri görebiliriz.
Unicode konsorsiyumu 2019 için kullanılacak bir sonraki emoji listesini yayınladı. Artık mobil işletim sistemlerinin yeni sürümleride neleri görebileceğimizi biliyoruz.
Hem Apple hem de Google 17 Temmuz'daki Dünya Emoji Gününde kendisine gönderilen düzinelerce emoji karekterlerinden çeşitli uyarlamaları sergiliyor.
Rehber köpekler, tekerlekli sandalyeler ve protez uzuvlar gibi erişilebilirlik için daha fazla karakter örneklerini göreceksiniz. Ayrıca, iyi bilinen "el ele tutuşma" ifadesi artık cilt renginin ve cinsiyetinin daha birçok kombinasyonunu içeriyor. Ayrıca bir Hindu tapınağı, bir Diya lamba ve bir sari gibi Hindistan
odaklı ifadeler de bulabilirsiniz.
Apple, yeni emojilerin sonbaharda yapılacak yeni yazılım güncellemesinin bir parçası olarak geleceğini söylüyor. Bu aslında iOS 13, iPadOs, MacOs Catalina ve watchOS 6'nın kısaltması gibi.
Google tarafında ise yeni emojileri Android Q beta ile denemek ve önümüzdeki aylarda yeni donanımlarlar birlikte bunları yaygınlaştırmak üzerine bir eğilim görülüyor.
Bu arada UniCode Konsorsiyumu da boş durmuyor. Unicode ekibi hala ayakta durmuyor. İnsan olmayan emojilerin rengini değiştirmenize izin veren olası bir mekanizmadan bahsediyor. Siyah bir kediniz olabilir veya kırmızı yerine beyaz şarap göstermek isteyebilirsiniz. Yeni Sistem, Unicode 13.0 spec (yani, 2020) en kısa sürede gelebilir, ancak kesin bir şey yok.
iOS 13 ve Android Q içinde Göreceğimiz Yeni Emojiler hangileri?
Unicode
Apple Newsroom