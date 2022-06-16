Android mi iOS mu tartışması hiçbir zaman bitmeyecek. Kimilerine göre Android, açık kaynak kodlu ve özelleştirme imkanı sunması nedeniyle daha iyi bir kullanıcı deneyimi vadederken, bazılarına göre ise iOS daha stabil ve optimize çalışarak uzun yıllar kasma ve donma yapmadan çalışabiliyor.

Tabii iki işletim sistemi arasındaki en net farklardan biri de RAM diyebiliriz. Zira Android cihazlar, iOS'a göre daha yüksek RAM kapasiteleriyle kullanıcı karşısına çıkıyorlar. iPhone'ların daha az RAM kullanması, güçsüz oldukları anlamına mı geliyor? Peki iPhone'lar neden Android telefonlardan daha az RAM kullanıyor? Yazımızda anlattık…

Mert ve Zeynep neden iPhone'a geçti?

iPhone, neden Android cihazlara göre daha az RAM kullanır?

Akıllı telefon piyasasında sanal RAM özelliğinin de yaygınlaşmasıyla Android cihazların RAM kapasiteleri adeta tavan yaptı. Örneğin, geçtiğimiz ay tanıtılan Lenovo Legion Y90 oyuncu telefonunda sanal RAM özelliğiyle birlikte 22 GB'a kadar RAM vardı. Bunun aksine sektörün en güçlü mobil cihazlarından iPhone 13 Pro Max, 6 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Oyuncu telefonlarında tabii yüksek RAM kapasiteleri olacak demeyin. Zira günümüzde bir orta segment cihazda bile en az 8 GB RAM karşımıza çıkıyor. İşte Android ve iOS arasında en çok merak edilen konulardan biri de bu. Peki iPhone'ların az RAM kullanmasına rağmen üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunmasının arkasındaki sebepler ne?

Donanım optimizasyonu

Bilindiği üzere iOS, yalnızca Apple'ın kontrolünde. Yani farklı bir akıllı telefon üreticisi, ürünlerini iOS işletim sistemiyle piyasaya süremiyor. Android tarafında ise yukarıda da bahsettiğimiz üzere işler biraz daha farklı. Açık kaynak kodlu ve ücretsiz olması, işletim sistemini sektörde daha cazip hale getiriyor.

iOS, sadece Apple donanım odaklı üretildiği ve detaylı testlerden geçirildiği için bileşenlerle daha uyumlu. Örneğin; Android cihazlarda Qualcomm, MediaTek ve UNİSOC gibi üreticilerin çatısı altında onlarca çeşit işlemcinin olması, işletim sisteminin uyumlu çalışabilmesi sağlam ve aynı zamanda detaylı sistem kodları gerektiriyor.

Bu durum diğer donanımlar için de geçerli. Ancak Apple'ın geliştiricileri, sistem kodlarını çok çeşitli olmayan ve eldeki ürünlerin belirli donanım özelliklerine göre kolaylıkla özelleştirebiliyorlar. iOS'un Android'e göre daha az RAM ihtiyacı duymasının nedenlerinden biri de bu.

Kararlı RAM yönetimi

Apple'ın iPhone'larda kararlı RAM yönetimi sağlamak için bazı yöntemleri mevcut. Örneğin bir iPhone'da sistem, çalışır vaziyette olan bir görevi kısa bir aralıktan sonra hemen sonlandırmıyor. Android cihazlarda ise sistemin görevi sonlandırma aralığı iOS'a göre daha kısa. Bunun sonucunda Android cihazlarda oluşan sistem kararsızlığı, daha yüksek RAM tüketimine neden oluyor.

iOS'un stabil çalışmasının nedenlerinden biri de görevleri önem derecelerine göre sıralaması. Örneğin iOS kullanıcı arayüzü, gerçek zamanlı öncelik kategorisinde. Ancak Android telefonlarda bu durum böyle değil. Aksi şekilde Android, arayüzüne normal bir öncelik seviyesi atayarak arka planda çalışan bir işleme daha yüksek bir öncelik veriyor. Bu nedenle Android'de arka planda çalışan uygulamalar, iOS'a kıyasla işlemciyi daha fazla kullanarak kullanıcı arayüzünün yavaşlamasına neden oluyor.

Arka plan işlemleri

iOS'un Android'e göre daha az RAM kullanmasının en büyük nedenlerinden biri de arka plan işlemleri. Zira iOS, pil ömrünü korumak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için arka plan işlemlerini kısıtlıyor. Bu noktada arka plandaki bir uygulama, belirli bir süre sonra çalışmayı durdurarak RAM'i boşaltıyor veya uyku moduna geçiyor.

Android'de ise işler biraz daha farklı. İşletim sisteminde arka planda çalışan bir uygulama, manuel olarak kapatmamanız durumunda RAM'i kullanmaya devam ediyor. Bunun sonucunda RAM tüketimi de artıyor.

Programlama dili

Android, başından beri işlemci, donanım ve üretici çeşitliliği odaklı bir anlayış benimsediğinden uygulama geliştiricileri tarafından yazılan kodların bütünlüğü ve uyumunu sağlama amacıyla Java programlama dilini kullanıyor. Bunun da cihazlarda çalışabilmesi için Virtual Machine adlı bir sanal makineye ihtiyaç duyuluyor.

Virtual Machine, geliştiriciler tarafından yazılan uygulamaların hangi cihazda olursa olsun çalışabilmesi için kodları üzerinde gerekli düzenlemeleri ve çevirmeleri yapan bir sistem programı. Yani bir geliştirici, sanal makine sayesinde yüzlerce cihaza ayrı ayrı uygulama kodu yazmak zorunda kalmıyor. Bunun da verimli bir şekilde çalışabilmesi için Android cihazlarda yüksek RAM kapasitelerine ihtiyaç duyuluyor.

Özetlemek gerekirse; iPhone'ların Android telefonlara göre daha az RAM'e sahip olması, güçsüz oldukları anlamına gelmez. Bu noktada Apple'ın iPhone'larda daha az RAM tercih etmesi, iOS'un optimize ve stabil çalışarak yüksek donanımlara ihtiyaç duymaması şeklinde açıklanabilir. Bunun dışında iki işletim sisteminin de birbirine göre artıları ve eksileri mevcut. Ancak ikisi de farklı noktalarda kullanıcılara kaliteli bir deneyim sunuyor.

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