İpsala'da Sığır İthalatı Başvuruları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İpsala'da Sığır İthalatı Başvuruları Başladı

İpsala\'da Sığır İthalatı Başvuruları Başladı
26.01.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala'da, 2026 besilik erkek sığır ithalatı için başvurular 6 Şubat'a kadar alınacak.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2026 besilik erkek sığır ithalatı başvurularının başladığı belirtildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, başvuruların 6 Şubat'a kadar süreceği ifade edildi.

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin başvurudan yararlanabileceği aktarılan açıklamada başvuruların belirlenen süre içerisinde istenilen belgelerle il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabileceği kaydedildi.

Serviks kanseri taraması çağrısı

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi, 30-65 yaş arası kadınlara ücretsiz serviks (rahim ağzı) kanseri taraması yaptırmaları çağrısında bulundu.

İpsala Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarama hizmetinin kısa sürede uygulandığı, ağrısız olduğu ve erken teşhis açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Serviks kanserinin erken teşhisle önlenebilen kanser türleri arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, herhangi bir belirti beklemeden düzenli kontrollerin yaptırılmasının hayat kurtardığı ifade edildi.

Çomak, Çakmak Barajı'nda incelemede bulundu

Hamzadere Sulama Birliği Başkanı Recep Çomak, Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Hamzadere Sulama Birliğinden yapılan açıklamaya göre Çomak, teknik ekibiyle birlikte Çakmak Barajı P1 ve P2B pompa istasyonlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Barajın doldurulmasına yönelik devam eden faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Çomak, Çakmak Barajı'nın bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

İpsala, Edirne, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala'da Sığır İthalatı Başvuruları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:53
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 13:37:28. #7.11#
SON DAKİKA: İpsala'da Sığır İthalatı Başvuruları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.