İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet tarifesi! İşte dava dosyasına giren rüşvet diyalogları - Son Dakika

Edirne'de, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda yaşanan 'rüşvet çarkı' soruşturması tamamlandı. Tır şoförlerinden rüşvet almakla suçlanan memurların evlerine yapılan aramada önemli delilere ulaşıldı. Dava dosyasına giren rüşvet diyalogları kayıtlara böyle geçti.

Edirne İpsala Sınır Kapısı Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu'nun da aralarında olduğu 18 kişiye yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması tamamlandı. İddianameye göre, 12 yıla kadar hapsi istenen memurlar, tır şoförlerinden günlük toplanan rüşvet paralarını, 15 günde bir 600 Euro olarak Gümrük Müdürü Mısırlıoğlu'na ilettikleri, bir kısmını da kendi aralarında pay ettikleri ortaya çıktı. Kimi memurlar rüşvet pazarlığına girerken, kimisi de aylık taksit ödemelerini, benzin parasını çıkarmak için rüşvet aldığını söylüyor.

OPERASYON TEMMUZ 2020'DE YAPILDI

Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen rüşvet operasyonunda, savcılık talimatı ile harekete geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. Savcı Selim Cüre'nin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

RÜŞVET PARALARI MEMURLARIN EVİNDEN ÇIKTI

Aralarında yabancı uyruklu 3 tır şoförünün de olduğu 18 sanıklı davada, gümrük kapısında kurulan rüşvet organizasyonun işleyişine yer verildi. İddiaya göre, Müdür Mısırlıoğlu, kapıda çeşitli birimler kurdurdu. Vardiya sistemi çalışan memurlar, 2'şer kişilik gruplar halinde konumlandırıldı. Her birimin günlük olarak tır şoförlerinden para alması istendi. Toplanan paralar, tutuklu gümrük memuru Ahmet Çoban aracılığı ile Müdür Mısırlıoğlu'na iletildi. Dava dosyasına yansıyan bazı kayıtlarda ise bazı memurların bu işleyişe uymak ve rüşvet almak istemediklerini dile getirdi. Tır başına alınan para tutarı ise 20, 50, 100 Euro'luk banknotlar şeklinde oldu. Memurlar, evrak eksiği gerekçesi ile şoförlerden topladığı paraları evlerinde biriktirdi. Tır şoförlerinden rüşvet almakla suçlanan memurların evlerine yapılan aramada önemli delilere ulaşıldı. Sanık memur Ertuğrul Şengül'ün evinde 7 bin 915 Euro ile 300 dolar para bulundu. Bir diğer sanık memur Erol Ateş'in evinde ise 8 bin 500 Euro ele geçirildi. Savcılık söz konusu paralar için 'rüşvet parası' değerlendirmesinde bulundu. İddianamede, Müdür Mısırlıoğlu'nun ayrı bir yapılanmaya giderek, memurların topladığı rüşvet paralarını aldığı kaydedildi.

Dava dosyasında yer alan rüşvet diyalogları ise satır başlarına şöyle yansıdı:

Emre Güngör: Ne bu çar çöp geliyor hep ya.. Hiç iş yok bugün Cuma

M. Nedim Yalın: Ben zannetmiyorum alabileceğin

Emre Güngör: Olur mu ya ben bugün parayı çıkartırız diyordum

M. Nedim Yalın: Bugün gelmez

Emre Güngör: Benzin parasını çıkartırız diyordum

***

M. Nedim Yalın: Ben daha burada sabahtan beri 20 Euro para almışım ya

Emre Güngör: Eskiden ben burayı tek başıma 1000 lira para adamlar olurdu girişte bana komple 1300 - 1500 şimdi nerde

***

M. Nedim Yalın: 50'ye falan razı olmam yani sana söyleyim

X Şahıs: 100

M. Nedim Yalın: 100 de şeyde

X Şahıs: Kimseden sır çıkmaz zaten benimkilerde yapsın önemli değil de veriyorlar 10 Euro veriyor

M. Nedim Yalın: 10 Euro hiç abi ver onları 100 üstüne ne koyarsa koysun, 100 altında koymasın hadi hadi gitmiyor mu?

X Şahıs: Al çaktırma

***

Ergün Aydın: Ben seni tanıyorum onun için diyorum

X Şahıs: Başka mal 200 lira koyum ver 200 lira koyum

Ergün Aydın: Hesap vereceğim, hesap vereceğim valla ha, hesap vereceğim bende

X Şahıs: tamam tamam 5 mi vereceğim

***

X Şahıs: Çorap, pijama

M. Nedim Yalın: baksana hepsi sütyen, kilot, takım oğlum ya napacağız, Bulgar'da 100 Euro alıyor Bulgar'da

X Şahıs: 100 Euro

M. Nedim Yalın: Evet Euro, çıkart 80, yes

X Şahıs: 50

M. Nedim Yalın: 50 Euro evet

X Şahıs: Finish

M. Nedim Yalın: Hadi finish evet al, bay bay

***

M. Nedim Yalın: Eee daha ne benim başka bir şeyim yok ki bir beklentim yok ki 3 bine taksitim çıksın gerisi beni ilgilendirmez

Emre Güngör: Çıkar, çıkar girişte çıkar

M. Nedim Yalın: O kadar abi benim fazla gözüm yok ben taksitimi ödeyim burada kaldığım (anlaşılmayan kelimeler)

Emre Güngör: Çıkar çıkar giriş haftada ölüsü 100 lira girişin haftalık. 3 bin lira dediğin 500 Euro

***

M. Nedim Yalın: 1 vereceğiz bir daha

Emre Güngör: 5 gün kalıyor abi haftaya, müdür gelecek 5 gün sonra 2.'yi vereceğiz, ben diyorum ki haftaya bunu verirsek 5 gün sonra vermeyiz 4 gün sonra he he he bir tanesini yemiş oluruz

M. Nedim Yalın: Olur

***

M. Nedim Yalın: Bende bugün 600 Euro müdürün parası çıkar diye düşünüyordum

Emre Güngör: Yok abi ne müdürü ne parası kaç para aldık dün de dün

M. Nedim Yalın: He

Emre Güngör: Dün kaç para aldık

M. Nedim Yalın: 250'şer Euro aldık

***

M. Nedim Yalın: Abi bu sefer sen ver ben halledeyim, söz sana haftaya verme diyeceğim

Tır şoförü Sami Efe: İnşallah

M. Nedim Yalın: Bak söz diyorum, kurban olurum ya Sami abi... Çünkü yapamam bugün ben kendime değil adama topluyorum.

Tır şoförü Sami Efe: Devamlı geçiyoruz

M. Nedim Yalın: Devamlı da bu sefer böyle olmaz Sami abi

Tır şoförü Sami Efe: Bu sefer böyle olsun

M. Nedim Yalın: Hayır bu sefer böyle olmaz. Bak başka sefer kabul ederim.

