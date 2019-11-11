Son Dakika Haberleri: Irak'ta Sadr grubundan Başbakan Abdulmehdi hakkında gensoru hazırlığı
Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr grubundan Başbakan Abdulmehdi hakkında gensoru hazırlığı

Irak'ta Sadr grubundan Başbakan Abdulmehdi hakkında gensoru hazırlığı

8 saat önce

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, ülkede 1 aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi hakkında mecliste gensoru önergesi vermeye hazırlanıyor.

Irak'ta Sadr grubundan Başbakan Abdulmehdi hakkında gensoru hazırlığı, System.String[]

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, ülkede 1 aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi hakkında mecliste gensoru önergesi vermeye hazırlanıyor.

Sairun Koalisyonu Sözcüsü Hamdallah Rikabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Koalisyon olarak, Başbakan'ın yasalara ve meclis iç tüzüğüne uygun olarak düşürülmesi sürecini sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Abdulmehdi hakkında gensoru önergesi için imza topladıklarını belirten Rikabi, göstericilerin haklarını müdafaa edeceklerini ve ulusal prensiplerden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Başbakan Abdulmehdi, güvenlik güçlerine protestoculara karşı aşırı şiddet kullanma talimatı vermekle suçlanıyor.

Sadr, hükümetten desteğini çekmişti

Irak'ta hükümetin önemli ortaklarından Mukteda es-Sadr, kitlesel protestolar üzerine Abdulmehdi hükümetinden desteğini çektiğini belirterek, Başbakan'a istifa çağrısında bulunmuştu.

Sadr ayrıca, meclisin Abdulmehdi'den güvenoyunu çekmesi için Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri'ye iş birliği çağrısı yapmıştı.

Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli Irak Meclisinde 54 milletvekiliyle en büyük grubu oluşturuyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:31 Kaynak: AA
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