Irak'tan DEAŞ Üyeleri İçin Nakil Planı

26.01.2026 22:14
Irak, Suriye'deki DEAŞ'lı tutukluların güvenli bir şekilde Irak'a naklini planlayarak yol haritası belirledi.

Irak yönetimi, Suriye'deki cezaevlerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak'a nakil sürecini yönetmek için kapsamlı bir yol haritası belirledi.

Irak Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda Suriye'deki cezaevlerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak'a nakil sürecini yönetmek için kapsamlı bir yol haritası belirledi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, toplantıda binlerce DEAŞ'lı tutuklunun sınır ötesinden nakledilmesi ve yargı sürecine kadar denetim altında tutulması için Birleşik Güvenlik Komitesi kurulması kararı alındığı aktarıldı. Nakil işleminin tamamen güvenlik odaklı bir karar olduğu ve Irak'ın korunmasını hedeflediği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun bu zorlu süreçte sorumluluk alması gerektiği hatırlatıldı.

"Güneyde güvenli alanlar hazır"

Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Fatih Feyyaz, Suriye'den getirilecek yaklaşık 7 bin DEAŞ'lı tutuklu için Irak'ın güneyinde son derece güvenli ve tahkim edilmiş noktaların hazırlandığını duyurdu. Feyyaz, söz konusu sürecin önceden planlanmış ve üzerinde titizlikle çalışılmış bir strateji çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubunun Irak'a transferi için misyon başlatılmıştı

CENTCOM, 23 Ocak'ta Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevk edilmesine yönelik bir misyon başlatıldığını belirterek, "Misyon, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak'taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırmasıyla başladı. Nihai olarak Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubu transfer edilecek" şeklinde açıklama yapmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

