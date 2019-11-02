Son Dakika Haberleri: Irak ve Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler neden İran'ı rahatsız ediyor?
Son Dakika Dünya Irak ve Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler neden İran'ı rahatsız ediyor?

Irak ve Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler neden İran'ı rahatsız ediyor?

7 saat önce

Irak ve Lübnan'da haftalardır süren eylemlerde halk, yolsuzluğun son bulmasını ve hükümetlerinin istifa etmesini istiyor. Orta Doğu uzmanlarına göre ise bu durum İran'a rahatsızlık veriyor

Irak ve Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler neden İran'ı rahatsız ediyor?, System.String[]

Irak ve Lübnan'da haftalardır süren eylemlerde halk, yolsuzluğun son bulmasını ve hükümetlerinin istifa etmesini istiyor. Orta Doğu uzmanlarına göre ise bu durum İran'a rahatsızlık veriyor.


Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'da araştırmacı Neil Quilliam, Tahran'ın bu ülkelerdeki etkisini artırmak için yıllar boyunca merkezi yönetimlere destek verdiğini, hükümet karşıtı protestoların bu ilişkiyi tehlikeye attığını öne sürüyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:23 
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