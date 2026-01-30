İran'a Askeri Tehdit, Bölgedeki Gerilimi Tırmandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'a Askeri Tehdit, Bölgedeki Gerilimi Tırmandırıyor

30.01.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a saldırı tehdidi, İran yanlısı grupların destek sinyalleri vermesine yol açtı.

ABD'nin İran'a olası askeri saldırısı, Lübnan, Irak ve Yemen'deki İran yanlısı grupların Tahran'a desteklerini ve çatışma alanlarını genişletmeye istekli olduklarını açıklamalarına yol açtı.

AA muhabiri, Lübnan'ın yanı sıra Irak ve Yemen basınında bu konuda çıkan haberleri derledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alma tehditlerinin ardından, Lübnan'daki Hizbullah'ın yanı sıra Irak'taki Nuceba Hareketi ve Yemen'deki Husilerden destek sinyalleri geldi.

Trump, son açıklamasında, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek Tahran yönetimini anlaşma yapmaması halinde "daha kötü bir saldırıyla karşılacağı" şeklinde tehdit etti.

İran'a hızla masaya oturması, "adil, eşit ve herkes için iyi bir anlaşma için görüşmesi" çağrısında bulunan Trump, bu anlaşma kapsamında nükleer silah olmayacağına vurgu yaptı.

İran'a destek sinyalleri

Lübnan'dan Hizbullah, Trump'ın söz konusu açıklamalarının yapıldığı 28 Ocak Çarşamba akşamı, ABD'nin İran'ı hedef alması durumunda verilecek yanıta katılabileceklerini bildirdi.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen "El-Meyadin" televizyon kanalına göre, Hizbullah'ın Sınır sorumlusu Nevvaf el-Musevi, ABD'nin İran'a saldırması durumunda Hizbullah'ın müdahil olup olmayacağı yönündeki soruyu "Köprüye vardığımızda karşıya geçeriz." ifadeleriyle cevapladı.

"İran Arabic" internet sitesindeki habere göre, Irak'taki Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Ekrem Abbas el-Kabi de aynı gün ABD'nin İran'a yönelik saldırı ihtimaline ilişkin konuştu.

Kabi, "İran'la ilgili konuya gelince, Irak halkı, terör ve aşırıcılıkla mücadelede yanlarında olan dostlarının ve destekçilerinin acı çekmesine seyirci kalmayacaktır." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın Yemen'deki Husilere yakın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde de şu ifadelere yer verildi:

"Husiler, ABD'ye ait hiçbir savaş gemisi veya uçak gemisinin Kızıldeniz ve Umman Denizi'ne yaklaşmasına izin vermeyecek. Husiler bunu Yemen'e yönelik bir tehdit olarak dillendiriyor olsa da söz konusu açıklamalar, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri nedeniyle bölgesel gerilimlerin tırmandığı bir döneme denk geliyor."

Irak Hizbullahı da yaptığı açıklamada, "İran'a destek için kapsamlı savaşa hazırlıklı olma" çağrısında bulundu.

ABD'nin askeri saldırı tehditleri

Bölgedeki İran'a yakın söz konusu gruplar, ABD'nin İran rejimini askeri saldırılarla hedef alma yönündeki tehditleri karşısında açıkça bu ülkeye desteklerini ifade ediyor.

Bu gruplar, Washington'ın, yaptırımların yanı sıra baskı ve karışıklıklar yoluyla dış müdahale ve rejim değişikliği için bahane yarattığına inanıyor.

ABD merkezli The New York Times gazetesi 27 Ocak Salı günü, ABD ordusunun, Washington'ın Tahran'a saldırması durumunda İran füzelerinden korunmak için Orta Doğu'ya ek Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri konuşlandırdığını aktarmıştı.

Aynı şekilde ABD medyası, 24 Ocak Cumartesi günü, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden 3 muhrip gemisinin 23 Ocak'ta Hint Okyanusu'na ulaştığını ve Umman Körfezi'ndeki ABD Merkez Komutanlığı operasyon alanına doğru yola çıktığını bildirmişti.

İran'ın cevabı

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, 28 Ocak Çarşamba günü ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran'ın herhangi bir saldırıya hatta "sınırlı" bir saldırıya bile "kapsamlı ve emsalsiz" bir karşılık vereceğini duyurdu.

İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'a Askeri Tehdit, Bölgedeki Gerilimi Tırmandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

15:40
Ve mutlu son Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:54:18. #7.11#
SON DAKİKA: İran'a Askeri Tehdit, Bölgedeki Gerilimi Tırmandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.