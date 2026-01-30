İran'a Askeri Tehdit, Bölgedeki Gerilimi Tırmandırıyor

ABD'nin İran'a olası askeri saldırısı, Lübnan, Irak ve Yemen'deki İran yanlısı grupların Tahran'a desteklerini ve çatışma alanlarını genişletmeye istekli olduklarını açıklamalarına yol açtı.

AA muhabiri, Lübnan'ın yanı sıra Irak ve Yemen basınında bu konuda çıkan haberleri derledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alma tehditlerinin ardından, Lübnan'daki Hizbullah'ın yanı sıra Irak'taki Nuceba Hareketi ve Yemen'deki Husilerden destek sinyalleri geldi.

Trump, son açıklamasında, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek Tahran yönetimini anlaşma yapmaması halinde "daha kötü bir saldırıyla karşılacağı" şeklinde tehdit etti.

İran'a hızla masaya oturması, "adil, eşit ve herkes için iyi bir anlaşma için görüşmesi" çağrısında bulunan Trump, bu anlaşma kapsamında nükleer silah olmayacağına vurgu yaptı.

İran'a destek sinyalleri

Lübnan'dan Hizbullah, Trump'ın söz konusu açıklamalarının yapıldığı 28 Ocak Çarşamba akşamı, ABD'nin İran'ı hedef alması durumunda verilecek yanıta katılabileceklerini bildirdi.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen "El-Meyadin" televizyon kanalına göre, Hizbullah'ın Sınır sorumlusu Nevvaf el-Musevi, ABD'nin İran'a saldırması durumunda Hizbullah'ın müdahil olup olmayacağı yönündeki soruyu "Köprüye vardığımızda karşıya geçeriz." ifadeleriyle cevapladı.

"İran Arabic" internet sitesindeki habere göre, Irak'taki Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Ekrem Abbas el-Kabi de aynı gün ABD'nin İran'a yönelik saldırı ihtimaline ilişkin konuştu.

Kabi, "İran'la ilgili konuya gelince, Irak halkı, terör ve aşırıcılıkla mücadelede yanlarında olan dostlarının ve destekçilerinin acı çekmesine seyirci kalmayacaktır." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın Yemen'deki Husilere yakın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde de şu ifadelere yer verildi:

"Husiler, ABD'ye ait hiçbir savaş gemisi veya uçak gemisinin Kızıldeniz ve Umman Denizi'ne yaklaşmasına izin vermeyecek. Husiler bunu Yemen'e yönelik bir tehdit olarak dillendiriyor olsa da söz konusu açıklamalar, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri nedeniyle bölgesel gerilimlerin tırmandığı bir döneme denk geliyor."

Irak Hizbullahı da yaptığı açıklamada, "İran'a destek için kapsamlı savaşa hazırlıklı olma" çağrısında bulundu.

ABD'nin askeri saldırı tehditleri

Bölgedeki İran'a yakın söz konusu gruplar, ABD'nin İran rejimini askeri saldırılarla hedef alma yönündeki tehditleri karşısında açıkça bu ülkeye desteklerini ifade ediyor.

Bu gruplar, Washington'ın, yaptırımların yanı sıra baskı ve karışıklıklar yoluyla dış müdahale ve rejim değişikliği için bahane yarattığına inanıyor.

ABD merkezli The New York Times gazetesi 27 Ocak Salı günü, ABD ordusunun, Washington'ın Tahran'a saldırması durumunda İran füzelerinden korunmak için Orta Doğu'ya ek Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri konuşlandırdığını aktarmıştı.

Aynı şekilde ABD medyası, 24 Ocak Cumartesi günü, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden 3 muhrip gemisinin 23 Ocak'ta Hint Okyanusu'na ulaştığını ve Umman Körfezi'ndeki ABD Merkez Komutanlığı operasyon alanına doğru yola çıktığını bildirmişti.

İran'ın cevabı

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, 28 Ocak Çarşamba günü ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran'ın herhangi bir saldırıya hatta "sınırlı" bir saldırıya bile "kapsamlı ve emsalsiz" bir karşılık vereceğini duyurdu.

İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.