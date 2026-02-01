İran, AB Ordularını Terör Listesine Aldı

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Avrupa Birliği ülkeleri ordularını terör listesine aldıklarını bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap etti. Kalibaf konuşmasında, "Mütekabiliyet yasası gereğince, Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesine karşı, Avrupa ülkelerinin orduları terörist grup olarak kabul edilmektedir. Bu adımın sonuçlarının sorumluluğu Avrupa Birliği'ne ait olacaktır" ifadelerini kullandı.