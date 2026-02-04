İran, ABD Görüşmelerini Umman'da İstiyor

(ANKARA) - İran'ın, bu hafta ABD ile yapılması planlanan kritik görüşmelerin Türkiye yerine Umman'da gerçekleştirilmesini ve müzakere kapsamının daraltılmasını talep ettiği iddia edildi.

İran'ın ABD ile yapılacak görüşmelerin Umman'da gerçekleştirilmesini talep ettiği iddia edildi. Talebin, ABD donanmasının Basra Körfezi'nde bir dron düşürmesinden sonra geldiği ve ABD tarafından değerlendirilme yapıldığı aktarıldı. Konuya yakın bölgesel bir kaynağın uluslararası basına aktardığı bilgilere göre, Tahran yönetimi, görüşmelerin kapsamının da "balistik füze programı ve bölgesel vekillerin faaliyetlerini dışarıda bırakacak şekilde, yalnızca nükleer meselelerle sınırlandırılmasını" istedi.

İstanbul'da 6 Şubat günü yapılması planlanan görüşmeler öncesinde gelen bu hamleyi ABD basınından Axios'a değerlendiren kaynak, "Formatı değiştirmek istiyorlar, kapsamı değiştirmek istiyorlar. Amerikalılar balistik füzeler ve İran'ın bölgedeki vekillerinin faaliyetleri gibi konuları masaya yatırmak isterken, onlar sadece nükleer dosyayı görüşmek istiyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak, Tahran'ın görüşmeleri Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi "bölge ülkelerinin katılımı olmaksızın, sadece ABD ile ikili düzeyde yürütmek istediğini" belirtti.

ABD basınına göre ise ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ın görüşmeleri Türkiye'den Umman'a taşıma talebini kabul etti. Bölgedeki Arap ve Müslüman ülkelerin Umman'daki görüşmelere katılıp katılmayacağına ilişkin müzakerelerin ise sürdüğü bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Amerikan Fox News kanalına verdiği demeçte görüşmelerin bu hafta içinde yapılmasının planlandığını teyit etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de İran basınına yaptığı açıklamada "yer konusundaki istişarelerin devam ettiğini, Türkiye ve Umman'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu" ifade etti.