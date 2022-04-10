İran: ABD nükleer anlaşma öncesi yaptırımlardan birini kaldırmalı - Son Dakika
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İran: ABD nükleer anlaşma öncesi yaptırımlardan birini kaldırmalı

10.04.2022 14:17
İran: ABD nükleer anlaşma öncesi yaptırımlardan birini kaldırmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde anlaşma öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın iyi niyet göstergesi olarak yaptırımlardan birini başkanlık kararnamesiyle kaldırmak gibi pratik adımlar atması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde anlaşma öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın iyi niyet göstergesi olarak yaptırımlardan birini başkanlık kararnamesiyle kaldırmak gibi pratik adımlar atması gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Koordinasyon Başkanlığı toplantısında konuşan Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmeleri değerlendirdi.

Müzakerelerde taslak anlaşma metninin büyük kısmında uzlaşma sağlandığını aktaran Abdullahiyan, "Amerikan tarafı, son iki üç haftadır bu görüşmelerde taslak metnin büyük bir bölümünde anlaşmaya varılmasına rağmen metnin bazı maddeleriyle çelişen aşırı taleplerde bulundu." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, İran'ın müzakerelerde kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını belirterek, "Onurlu, kalıcı ve iyi bir anlaşmaya varmak için diplomasi yoluna devam edeceğiz ancak Amerikalılar, yaptırımların kaldırılması konusunda müzakerelerin dışında yeni şartlar öne sürüyor." dedi.

Nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiği için Viyana'daki görüşmelere doğrudan katılamayan ABD'nin müzakerelerde İran ile doğrudan görüşme ihtiyacından söz ettiğini dile getiren Abdullahiyan, şöyle devam etti:

"Biz ABD ile doğrudan görüşmelerin bir faydası olmayacağı sonucuna vardık. ABD'nin iyi niyetine dair umut görmüyoruz. Herhangi bir anlaşmadan önce iyi niyet göstergesi olarak yeni yaptırımlar uygulamak yerine dondurulmuş mal varlığımızı serbest bırakabileceklerini ya da Sayın Biden'ın yaptırımlardan birini kararnameyle kaldırmak gibi bir veya iki pratik adım atması gerektiğini söyledik."

Abdullahiyan, nükleer anlaşmanın taraflarından Çin ve Rusya'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya'nın da ABD'nin müzakerelerdeki bazı aşırı taleplerini eleştirdiğini ifade ederek, "ABD'nin izlediği bu yol, Viyana görüşmelerindeki iş birliği ruhuyla bağdaşmıyor." dedi.

İran ile nükleer müzakereler

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelerin durdurulduğunu açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılması için ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu ile İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

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Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: ABD nükleer anlaşma öncesi yaptırımlardan birini kaldırmalı - Son Dakika


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