İran: ABD ve İsrail'e bilgi niteliği taşıyan fotoğraf gönderenler idam edilecek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran: ABD ve İsrail'e bilgi niteliği taşıyan fotoğraf gönderenler idam edilecek

İran: ABD ve İsrail\'e bilgi niteliği taşıyan fotoğraf gönderenler idam edilecek
31.03.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, artan gerilim ortamında yeni casusluk yasasını sert şekilde uygulamaya başladı; Yargı Sözcüsü Asghar Jahangir, ABD ve İsrail’e bilgi niteliği taşıyan fotoğraf ve videoların paylaşımının dahi “düşmanla iş birliği” sayılacağını ve bu suçun idamla cezalandırılacağını açıkladı.

İran yargı sözcüsü Asghar Jahangir, ABD ve İsrail’e bilgi sağlanmasının idamla cezalandırılabileceğini açıkladı. Yeni casusluk yasası kapsamında fotoğraf ve video gönderimi de ağır suç sayılıyor.

İRAN YARGISINDAN SERT MESAJ

İran Yargı Sözcüsü Asghar Jahangir, ülkede yürürlüğe giren yeni casusluk yasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran basınında yer alan ifadelerine göre Jahangir, ABD ve İsrail gibi “düşman ülkelere” bilgi aktaran kişilerin idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIMI DA SUÇ KAPSAMINDA

Geçtiğimiz ekim ayında kabul edilen ve kapsamı genişletilen yasa çerçevesinde, “hasar gören bölgelerin” fotoğraf veya videolarının paylaşılması da suç sayılıyor. Jahangir, bu tür içeriklerin hedeflerin doğruluğunu teyit ettiğini savunarak, “Bu görüntüler düşmana hedefin doğru vurulduğunu bildirir. Bu tür bilgi sağlamak, istihbarat alanında düşmanla iş birliği yapmakla aynıdır” ifadelerini kullandı.

MAL VARLIĞINA EL KOYMA VE İDAM CEZASI

Yeni düzenlemeye göre söz konusu içerikleri “düşman hükümetlere” gönderen kişilerin tüm mal varlıklarına el konulabileceği ve idam cezası uygulanabileceği belirtildi. Yetkililer, bu tür eylemleri ulusal güvenliğe doğrudan tehdit olarak değerlendiriyor.

GÖZALTILAR VE İDAM KARARLARI GÜNDEMDE

Öte yandan İranlı yetkililer, daha önce ABD ve İsrail’e bilgi göndermekle suçlanan iki kişiyi gözaltına almıştı. Ayrıca muhalif faaliyetlere katıldıkları iddia edilen iki kişinin de idam edildiği açıklandı.

İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika İran İran: ABD ve İsrail'e bilgi niteliği taşıyan fotoğraf gönderenler idam edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:40:14. #.0.4#
SON DAKİKA: İran: ABD ve İsrail'e bilgi niteliği taşıyan fotoğraf gönderenler idam edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.