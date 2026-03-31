İran: ABD ve İsrail\'e bilgi niteliği taşıyan fotoğraf gönderenler idam edilecek

İran yargı sözcüsü Asghar Jahangir, ABD ve İsrail’e bilgi sağlanmasının idamla cezalandırılabileceğini açıkladı. Yeni casusluk yasası kapsamında fotoğraf ve video gönderimi de ağır suç sayılıyor.

İRAN YARGISINDAN SERT MESAJ

İran Yargı Sözcüsü Asghar Jahangir, ülkede yürürlüğe giren yeni casusluk yasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran basınında yer alan ifadelerine göre Jahangir, ABD ve İsrail gibi “düşman ülkelere” bilgi aktaran kişilerin idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIMI DA SUÇ KAPSAMINDA

Geçtiğimiz ekim ayında kabul edilen ve kapsamı genişletilen yasa çerçevesinde, “hasar gören bölgelerin” fotoğraf veya videolarının paylaşılması da suç sayılıyor. Jahangir, bu tür içeriklerin hedeflerin doğruluğunu teyit ettiğini savunarak, “Bu görüntüler düşmana hedefin doğru vurulduğunu bildirir. Bu tür bilgi sağlamak, istihbarat alanında düşmanla iş birliği yapmakla aynıdır” ifadelerini kullandı.

MAL VARLIĞINA EL KOYMA VE İDAM CEZASI

Yeni düzenlemeye göre söz konusu içerikleri “düşman hükümetlere” gönderen kişilerin tüm mal varlıklarına el konulabileceği ve idam cezası uygulanabileceği belirtildi. Yetkililer, bu tür eylemleri ulusal güvenliğe doğrudan tehdit olarak değerlendiriyor.

GÖZALTILAR VE İDAM KARARLARI GÜNDEMDE

Öte yandan İranlı yetkililer, daha önce ABD ve İsrail’e bilgi göndermekle suçlanan iki kişiyi gözaltına almıştı. Ayrıca muhalif faaliyetlere katıldıkları iddia edilen iki kişinin de idam edildiği açıklandı.