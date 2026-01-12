İran, ABD'ye Askeri Tehditlere Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran, ABD'ye Askeri Tehditlere Hazır

12.01.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin askeri seçeneği denemesi halinde hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoculara yönelik şiddet olayları gerekçesiyle İran'a saldırı tehditlerine ilişkin, "ABD, daha önce denediği askeri seçeneği tekrar denemek isterse, biz buna hazırız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'da devam eden protestolara ve İran-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, İran'ın "tehdit ve dayatma olmadan" ABD ile nükleer müzakerelere girmeye hazır olduğunu belirterek, "ABD'nin adil ve eşit şartlarda müzakerelere hazır olduğunu düşünmüyoruz. Hazır olduğunda, bu konuyu ciddi olarak değerlendireceğiz" dedi.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilere değinen Arakçi, eğitimli terörist unsurların protestocuların arasına sızdığını, güvenlik güçlerini ve göstericileri hedef aldığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı tehditlerine değinen Arakçi, "ABD'nin ülkemize yönelik önerileri ve tehditleri birbiriyle uyumsuz. ABD, daha önce denediği askeri seçeneği tekrar denemek isterse, biz buna hazırız. Son savaş sırasında sahip olduğumuzdan çok daha büyük ve kapsamlı bir askeri hazırlığımız var. Tüm seçeneklere hazırız ve Washington'un akıllıca bir seçenek seçmesini umuyoruz" dedi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Arakçi, "Witkoff ile aramızdaki iletişim protestolar öncesinde ve sonrasında devam etti ve halen devam ediyor" ifadelerini kullandı. Witkoff ile bir görüşme ihtimali hakkında ise Arakçi, "Masada incelenen bazı fikirler var" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, ABD'ye Askeri Tehditlere Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı
Sağanak hayatını felç etti Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Sağanak hayatını felç etti! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:42
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 22:19:18. #7.11#
SON DAKİKA: İran, ABD'ye Askeri Tehditlere Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.