İran'da Bender Abbas Limanı'ndaki Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İran'da Bender Abbas Limanı'ndaki Patlama

31.01.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bender Abbas'ta meydana gelen patlama sonrası, suikast iddiaları asılsız bulundu. İncelemeler sürüyor.

İran'ın Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana gelmesinin ardından İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu(DMO) Donanması'ndan bir komutana yönelik suikast girişimine yönelik iddiaları yalanladı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar olayda çok katlı bir binanın iki katının, bazı araçların ve işyerlerinin hasar gördüğünü belirtirken, yaralanan kişilerin hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Patlamanın nedeninin gaz kaçağı olduğu öne sürülürken, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, Azadegan Mahallesi'ndeki patlamanın İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Donanması'ndan bir komutana yönelik suikast olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Yetkililerden patlamaya ilişkin can kaybı ya da maddi hasara dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu patlama, Tahran yönetimi ile ABD arasındaki gerilimin arttığı ve Batılı ülkelerin İran'ın nükleer programına ilişkin süregelen endişelerinin devam ettiği bir süreçte meydana geldi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da Bender Abbas Limanı'ndaki Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Antalya’daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın Antalya'daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:17:37. #7.11#
SON DAKİKA: İran'da Bender Abbas Limanı'ndaki Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.