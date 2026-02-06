İran'da Para Kaçışı: Sonun Habercisi - Son Dakika
Ekonomi

İran'da Para Kaçışı: Sonun Habercisi

06.02.2026 00:16
ABD Hazine Bakanı Bessent, İranlı liderlerin kaygıyla para kaçırdığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İranlı liderlerin "deliler gibi" ülke dışına para aktardıklarını belirterek, "Bu, sonun yaklaştığını bildiklerine dair iyi bir işaret." dedi.

Bessent, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin (FSOC) yıllık raporuna dair oturumda konuştu.

İran'da bir dolar kıtlığı yarattıklarını söyleyen Bessent, bunun geçen yıl aralık ayında İran'daki en büyük bankalardan birinin batmasıyla doruk noktaya ulaştığını kaydetti.

Bessent, bu nedenle İran Merkez Bankasının para basmak zorunda kaldığını, İran para biriminin serbest düşüşe geçtiğini, enflasyonun patladığını ve sonuç olarak ülkede halkın sokaklara döküldüğünü anlattı.

İran'ı izlemeye devam edeceklerini dile getiren Bessent, "İranlı liderlerin deliler gibi ülke dışına para aktardıklarını gördük, yani fareler gemiyi terk ediyorlar. Bu, sonun yaklaştığını bildiklerine dair iyi bir işaret." diye konuştu.

"Trump'ın faizleri düşürmemesi halinde Warsh'a dava açacağını söylemesi şakaydı"

Öte yandan, Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Adayı Kevin Warsh'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği şekilde faiz oranlarını düşürmemesi halinde dava edilmeyeceğini ve Adalet Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmayacağını taahhüt edip edemeyeceğini sorması üzerine Bessent, "Bu Başkana bağlı." yanıtını verdi.

Bessent, Trump'ın faizleri düşürmemesi halinde Warsh'a dava açacağı yönündeki sözlerinin "bir şaka" olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

