İran'da Provokatörler Hızla Yargılanacak

07.01.2026 11:34
İran Yargı Başkanı Ejei, protestolara karışan provokatörlerin hızlı yargılanacağını açıkladı.

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, olaylara karışan "provokatörlerin" hızlı bir şekilde yargılanmasının gündemde olduğunu belirtti.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre Ejei, emniyet teşkilatı yetkilileriyle yaptığı toplantıda konuştu.

Emniyet güçlerinin protestolara katılan "provokatörlerle" ilgili hazırlayacakları dosyalara dikkat etmesini isteyen Ejei, "Böylece yargı sürecinde işlemler daha hızlı hale gelebilir. Olaylara karışan provokatörlerin hızlı bir şekilde yargılanması gündemde." değerlendirmesinde bulundu.

Protestolar sırasında olay çıkaranlarla daha etkili mücadele edilebilmesi için hem inceleme hem de yargılama süreçlerinde gecikme veya aksaklığa yer verilmemesi gerektiğini dile getiren Ejei, "Savcılar ve hakimler, kanunlara riayet etme ve caydırıcı cezaları dikkate almaları yönünde görevlendirildi." ifadelerini kullandı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 6 Ocak'ta (gösterilerin 10. gününde) yayımladığı raporda, ikisi emniyet görevlisi 36 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 76 kişinin gözaltına alındığını paylaşmıştı.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'a yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Yargı, İran, Son Dakika

