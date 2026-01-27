İran'da Valilere İthalat Yetkisi

İran'da valilere, eski prosedürlere bağlı kalmadan ve bürokratik engellere takılmadan komşu ülkelerden dövizsiz ithalat ile takas usulü ticaret yapma imkanı sağlandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre Pezeşkiyan, İran Merkez Bankası Başkanı ve valilerle yaptığı toplantıda ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, komşu devletlerle gerçekleştirilen ticarette ortaya çıkması muhtemel bürokratik sorunların daha hızlı çözülebilmesi için valilere yetki devri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Komşu ülkelerle sınır kapıları üzerinden temel ihtiyaç maddelerinin teminiyle ilgili gerçekleştirilen ticarette birtakım bürokratik ve sistemsel sorunlar çıktığını aktaran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için bakanların eyaletlerde sahip olduğu karar alma yetkilerinin valilere devredildiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, valilere komşu ülkelerden dövizsiz ithalat ile takas usulü ticaret yapma imkanı tanınan söz konusu kararla "yaptırımların baskısını hafifletmeyi ve komşu ülkelerden ithal edilen temel ihtiyaç maddeleriyle alakalı bürokratik süreci en aza indirmeyi hedeflediklerini" kaydetti.