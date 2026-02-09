İran'dan ABD'ye Güven Çağrısı - Son Dakika
İran'dan ABD'ye Güven Çağrısı

09.02.2026 15:17
Erakçi, ABD'nin tutumları nedeniyle güvensizlik duvarı oluştuğunu vurguladı, müzakerelerde ciddiyet istedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin geçmişteki tutumları nedeniyle Tahran ile Washington arasında büyük bir güvensizlik duvarı oluştuğunu söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Erakçi, İran'daki devrimin 47'nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende Tahran'daki büyükelçilere hitap etti.

ABD ile yeniden başlayan müzakerelere ilişkin Erakçi, ülkesinin görüşmelerde ciddi olduğunu ve gerçek sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini, ABD'nin de aynı ciddiyeti göstermesi ve sonuç odaklı müzakerelere hazır olması gerektiğini ifade etti.

Erakçi, "ABD'nin geçmişteki hatta bir yıl içerisindeki tutumu nedeniyle büyük bir güvensizlik duvarı oluştu. Bir yıl önce de müzakere sürecindeydik ki ABD bize saldırdı. Müzakerelerde ilerleme kaydedilebilmesi için güvenin oluşmasını umut ediyorum." dedi.

Diplomasinin savaşa ve saldırılara üstün gelmesini temenni eden Erakçi, İran'ın politikasının komşularla yakın işbirliği olduğunu vurgulayarak, bölgesel barış, istikrar ve gerilimin azaltılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Erakçi, Haziran 2025'teki 12 gün savaşı ile 28 Aralık 2025'te başlayan ve yaklaşık 10 gün süren gösteriler sırasında yaşanan kriz ve internet kesintileri nedeniyle karşılaştıkları zorluklardan ötürü yabancı misyon şeflerinden özür diledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

