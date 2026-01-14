İran'dan ABD'ye Uyarı: Küresel Ticaret Tehlikede - Son Dakika
İran'dan ABD'ye Uyarı: Küresel Ticaret Tehlikede

14.01.2026 17:48
İran, ABD'nin yeni gümrük vergileri ve yaptırımlarının küresel ticareti tehlikeye attığını belirtti.

(ANKARA) - İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile işbirliği yapan ülkelere yönelik yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulama kararının "küresel ticaret sistemi üzerinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceği" uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, "Washington'ın tek taraflı cezalandırıcı önlemlerinin uluslararası ticaret normlarını ihlal ettiğini" belirtti. Dışişleri sözcüsü, "Bu adımlar serbest piyasa ilkelerine aykırıdır ve küresel ticaret akışında ciddi aksamalara yol açabilir" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin ekonomik yaptırımlarının "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun temel prensipleriyle çeliştiğine" dikkat çeken İsmail Bekayi, bu uygulamaların "serbest uluslararası ticaret normunu zedelediğini" kaydetti. Bekayi, "Birleşmiş Milletler ve ilgili kuruluşları, uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğünü ve küresel ticaretin işleyişini korumak adına sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

Bekayi, ayrıca "75 yıldır süren yaptırımların İran'ın devlet yapısına yönelik kökleşmiş bir politika olduğu"nu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı da söz konusu kararın sadece İran'ı değil, İran ile enerji ve ticaret bağlantısı olan üçüncü ülkeleri ve küresel tedarik zincirlerini de baskı altına alabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

