İran'dan Almanya'ya Sert Tepki
İran'dan Almanya'ya Sert Tepki

13.01.2026 17:46
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Almanya Başbakanı Merz'in insan hakları eleştirilerine yanıt verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in açıklamalarına tepki göstererek, ""Tüm hükümetler arasında Almanya hükümeti, insan hakları konusunu konuşacak en son hükümettir. Sayın Merz, Gazze'de 70 bin Filistinlinin toplu katliamına verdiği tam destek hakkında ne diyecek?" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, "İran rejimin son günlerini ve haftalarını yaşıyoruz" ifadelerine cevap geldi. Bakan Arakçi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tüm hükümetler arasında Almanya hükümeti, insan hakları konusunu konuşacak en son hükümettir. Bunun nedeni basit: Geçtiğimiz yıllarda sergilediği bariz çifte standartlar, güvenilirliğinin her zerresini yok etti. İran, sivilleri ve polis memurlarını öldüren teröristleri yenilgiye uğrattığında Almanya Başbakanı hemen 'şiddet zayıflığın bir ifadesidir' diye açıklamaya yapıyor. Peki Sayın Merz, Gazze'de 70 bin Filistinlinin toplu katliamına verdiği tam destek hakkında ne diyecek?" ifadelerini kullandı.

Bakan Arakçi, "İranlılar ayrıca Sayın Merz'in geçtiğimiz yaz ülkemizdeki evleri ve iş yerlerini bombalayan İsrail'i iğrenç bir şekilde övmesini de hatırlıyor. Almanya Başbakanı, sebepsiz ve hukuka aykırı bu şiddetin, İsrail'in 'kirli işlerini' yaparak bunun Avrupa'ya bir iyilik olduğunu ısrarla savunmuştu. Tüm bunların yanı sıra Almanya'nın yakın zamanda ABD tarafından bir Devlet Başkanının (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) kaçırılması konusunda sessiz kalması da ayrı bir mesele. Alman meslektaşımın 'insan hakları' ve 'meşruiyet' hakkındaki konuşması da aynı derecede anlamsız, çünkü işvereni bu hakların hiçbirini savunmak için hiçbir şey yapmadı" ifadelerine yer verdi.

"Biraz utanın"

Arakçi, "Lütfen hepimize bir iyilik yapın: Biraz utanmanız olsun. Daha da iyisi Almanya bölgemize yönelik yasa dışı müdahalelerine, soykırım ve terörizme verdiği destek de dahil olmak üzere son vermelidir" dedi.

Merz'in ifadeleri

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hindistan ziyareti sırasında İran'daki hükümet karşıtı protestolara yönelik yaptığı açıklamada, "Bir rejim yalnızca şiddetle iktidarda kalabiliyorsa fiilen sona gelmiş demektir. Sanırım artık bu rejimin son günlerini ve haftalarını yaşıyoruz. Zaten seçimlerden kaynaklanan bir meşruiyeti yok ve halk artık bu rejime karşı ayaklanıyor. Mollaların rejimi de bunu kabul etmek zorunda" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

