İran\'dan İsrail\'e Saldırı Mesajı

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ABD'nin ülkesine saldırı ihtimaline ilişkin, "İran'ın cevabı, siyonist rejimin (İsrail) derinliklerini hedef almayı içerebilir." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Şemhani, Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyona açıklamalarda bulundu.

Olası bir çatışma durumunda İsrail'i hedef alabileceklerini vurgulayan Şemhani, "Mesajımız son derece açık. Her türlü düşmanca harekete etkili ve caydırıcı karşılık verilecektir. İran'ın önceliği, her türlü tehdide karşı hazırlıklı olmaktır. İran'ın cevabı siyonist rejimin derinliklerini hedef almayı içerebilir." ifadelerini kullandı.

Şemhani, ABD'nin Basra Körfezi bölgesine yaptığı askeri yığınağa ilişkin, "Bu bölge bizim evimizdir. Coğrafyayı ve kapasitesini çok iyi tanıyoruz ve yabancı hiçbir güç bölgedeki savunma unsurlarını bizden daha iyi tanıyamaz." diye konuştu.

"Düşmanlarının İran'a yönelik saldırı planları" hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduklarını iddia eden Şemhani, "Söz konusu planları etkisiz hale getirecek noktalara darbe indireceğiz." dedi.

Şemhani ayrıca, İran'ın, toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğini sağlamak için "daha etkili yöntemlere" de başvuracağını ifade etti.