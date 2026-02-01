İran: Müzakere Süreci İlerliyor

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini bildirdi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor" ifadelerini kullandı.
