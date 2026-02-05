İran'dan Taarruz Vurgusu - Son Dakika
İran'dan Taarruz Vurgusu

05.02.2026 11:25
İran Genelkurmay Başkanı, yeni füze tesislerini ziyaret edip taarruz doktrinini açıkladı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait yeni yer altı "füze şehirlerinden" birini ziyaret etti. Musevi, "12 günlük savaşın ardından askeri doktrinimizi savunmadan taarruza dönüştürdük" dedi.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ve beraberindeki heyet İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait "füze şehirleri" olarak adlandırılan yeni yer altı tesislerinden birini ziyaret etti. Musevi'ye DMO Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi de eşlik etti. Ziyaret kapsamında füze birliklerinin son kazanımları, kabiliyetleri ve operasyonel hazırlık düzeyi değerlendirildi.

Tümgeneral Musevi, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Düşmanların her türlü hamlesine hazırız. Balistik füzelerimizi tüm teknik yönleriyle geliştirerek caydırıcılık kapasitemizi güçlendirdik. Ayrıca 12 günlük savaşın ardından, asimetrik savaş politikasını benimseyerek ve düşmanlara sert bir karşılık verme yaklaşımıyla askeri doktrinimizi savunmadan taarruza dönüştürdük" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, İran, Son Dakika

