İran'dan Türkiye'ye Teşekkür

10.02.2026 12:39
İran, müzakerelerdeki katkıları için Türkiye'ye teşekkür etti ve diplomasiyi önemsediğini belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Müzakereler konusunda çaba gösteren tüm komşulara özellikle de Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkinde değerlendirmede bulundu. Bekayi, bölge ülkelerinin müzakerelere ev sahipliği yapmak istediklerini ve bu çabaların kıymetli olduğunu bildirdi. Bekayi, "Biz müzakereleri hem geçmiş dönemdeki tecrübelere dayanarak hem de çeşitli sebepler nedeniyle ABD'nin haziran ayında müzakere masasını dağıttığı yerde, Umman'da yapılmasını istiyorduk. Müzakereler konusunda çaba gösteren tüm komşulara özellikle de Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'İRAN'IN ÇIKARLARINI DİPLOMASİ YOLUYLA KORUMAK İSTİYORUZ'

Bölge ülkeleri ile diyalog halinde olduklarını kaydeden Bekayi, İran'ın çıkarlarını diplomasi yoluyla korumak istediklerini söyledi. Bekayi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretiyle ilgili açıklamasında, "Bizim müzakerelerdeki muhatabımız ABD'dir. Bölgenin zarara uğramasına neden olan baskıcı girişimlerden bağımsız hareket etme kararı da ABD'nin sorumluluğundadır" diye konuştu.

Bekayi, İran'ın zaman kazanma niyetiyle müzakere masasına oturduğu yönünde eleştiriler olduğunun hatırlatılması üzerine, "Müzakereler ne kadar erken sonuçlanırsa bizim için o kadar iyi olur. Yaptırımların kaldırılması bizim için oldukça önemli. Bu nedenle zaman kazanma şeklindeki söylemlerin bir anlamı yok" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

