İran Müzakerelere Açık, Savaş Algısını Reddetti

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini söyledi.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İran, ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu ancak tehdit altında müzakereye başlamayacağını bildirmişti.