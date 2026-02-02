İran: Uranyum Transfer Planı Yok

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, zenginleştirilmiş uranyumun başka bir ülkeye transfer edilmesi yönünde bir planın bulunmadığını ve müzakerelerin bu konu etrafında yürütülmediğini açıkladı.

İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun başka bir ülkeye transfer edileceği yönündeki iddialara yanıt geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyumun herhangi bir ülkeye transfer edilmesi yönünde bir planının bulunmadığını ve müzakerelerin de bu konu etrafında şekillenmediğini söyledi.

Rusya'dan uranyum teklifi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, yaptığı açıklamada Rusya'nın İran konusundaki gerilimin azaltılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu yineledi. Peskov, bu kapsamda Rusya'nın daha önce de gündeme getirdiği İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun Rusya'ya alınarak sivil nükleer reaktörler için yakıta dönüştürülmesi teklifinin hala geçerli olduğunu belirtti. Söz konusu önerinin nükleer gerilimi azaltmaya yönelik muhtemel seçeneklerden biri olarak değerlendirildiğini ifade eden Peskov, Rusya'nın diplomatik çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'ye transfer iddiaları

Öte yandan bazı yabancı basın kaynaklarında yer alan haberlerde, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun gerilimin azaltılması amacıyla Türkiye'ye transfer edilebileceğine yönelik iddialar gündeme gelmişti. Söz konusu haberlerde, Türkiye'nin Washington ile Tahran arasındaki temaslarda arabulucu bir rol üstlenebileceği ve uranyumun geçici olarak Türkiye'de depolanmasının muhtemel seçenekler arasında bulunduğu öne sürülmüştü. - TAHRAN