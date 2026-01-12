İran ve ABD Arasındaki İletişim Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran ve ABD Arasındaki İletişim Süreci

12.01.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ile müzakere iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti ve güvenlik endişelerini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin "(Dışişleri Bakanı Abbas) Erakçi ile ABD Özel Temsilcisi arasındaki iletişim kanalı açık. Ne zaman ihtiyaç olsa mesajlar bu yolla iletişim halindedir." dedi

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bekayi, ülkesinin hiçbir zaman müzakereleri terk eden taraf olmadığını belirterek, "Biz her zaman karşılıklı çıkar ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülen müzakere ilkelerine bağlı olduk. Erakçi ile ABD Özel Temsilcisi arasındaki iletişim kanalı açık. Ne zaman ihtiyaç olsa mesajlar bu yolla iletişim halindedir." ifadelerini kullandı.

İran'daki şiddet olaylarında ABD ve İsrail'in rolü olduğuna dair açık kanıtlar bulunduğuna dikkati çeken Bekayi, "Bunları basın yayın organlarında da görüyorsunuz. ABD'nin müdahaleci tutumu ile Siyonist İsrail'in temel hedefi İran'da karışıklık çıkararak güvensiz bir ortam oluşturmaktı." diye konuştu.

Bekayi, askeri olarak geçmiş döneme nazaran daha hazırlıklı olduklarını ve her zaman "gözlerinin açık olması gereken bir coğrafyada" yer aldıklarını söyledi.

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, bir ülkenin devlet başkanının kaçırılmasının hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceğini vurguladı.

Bekayi, "Bu kaçırma tamamen yasa dışıdır ve bu eyleme karşı çıkan ülkelerin yanındayız." şeklinde konuştu.

Bekayi, geçtiğimiz günlerde Londra'daki İran Büyükelçiliğine yönelik saldırılarla alakalı olarak da İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve konuyla ilgili gerekli itirazların kendisine iletildiğini aktardı.

İngiltere'nin diplomatik temsilcilikleri koruma noktasında zafiyet içerisinde olduğunu söyleyen Bekayi, "Bazı Avrupa başkentlerinde diplomatik temsilciliklerimize yönelik saldırılara şahit olduk. Bu durum tüm diplomatik ilke ve kurallara aykırıdır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin savaşa da karşılıklı saygı çerçevesinde müzakerelere de hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve ABD Arasındaki İletişim Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:06
Hollandalı orta saha Galatasaray’ın teklifini reddetti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:11:57. #7.11#
SON DAKİKA: İran ve ABD Arasındaki İletişim Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.