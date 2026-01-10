İran ve Umman İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
İran ve Umman İlişkileri Güçleniyor

10.01.2026 17:17
İran ve Umman Dışişleri Bakanları, ikili işbirliği ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Tahran'da Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, Erakçi ve Busaidi görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erakçi, Busaidi'nin Tahran ziyaretini iki ülke arasındaki ilişkilerin yakınlığını gösteren önemli bir adım şeklinde nitelendirerek, "Görüşmemizde, ikili işbirliği ile bölgesel güvenliğin korunması ve istikrarının sağlanması hususunda mutabık kaldık. Filistin meselesi başta olmak üzere Yemen, Lübnan ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Görüşme sırasında Busaidi'ye, Lübnan ziyaretiyle ilgili rapor sunduğunu dile getiren Erakçi, "Umman'ın bölge ülkeleri arasındaki yapıcı ve olumlu arabuluculuk rolünü takdirle karşılıyoruz." dedi.

Erakçi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik sözlerine de atıfta bulunarak, "Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin içişlerine karışmaya ve dayatmada bulunmaya hakkı yok. Siyonist rejimin bölge ülkelerini parçalama hedefine ulaşmasına izin verilmemelidir. Bu girişim bölgesel istikrarsızlığa ve güven ortamının dağılmasına neden olur." uyarısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise, ülkesi ile İran arasındaki ilişkileri her alanda güçlendirme gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Bu meyanda İran-Umman Ortak Ekonomik Komisyonu'nun yakın zamanda toplanması planlanmaktadır. Sayın Erakçi ile bölgesel konular hakkında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Umman İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

