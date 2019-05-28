Son Dakika Haberleri: İrfan Can'a Genoa kancası
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İrfan Can'a Genoa kancası

2 saat önce

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Adanaspor'un 20 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İrfan Can'a Genoa kancası, System.String[]
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Adanaspor'un 20 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 37 puanla 12. sırada tamamlayan Adanaspor'un genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a İtalya'dan talip var. Serie A'da zor günler geçirmesine rağmen ligde kalmayı başaran Genoa, yeni sezon kadro planlamasına da başladı. İtalyan ekibi, bu kapsamda uzun süredir takip ettiği İrfan Can için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Perinetti, gelecek vaat eden bir futbolcu olarak gördüğü İrfan için ilerleyen günlerden Adana ekibiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Aynı zamanda Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Adanaspor ile 19'u lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 20 maça çıktı ve kalesinde 26 gol gördü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:18 Kaynak: İHA
İtalya Serie A, İtalya, Adanaspor, İrfan Can, Spor
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