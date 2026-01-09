İrfan Can Eğribayat Samsunspor'a Kiralandı

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Samsunspor'a kiralandığı duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Karadeniz temsilcisine kiralandığı belirtildi.
İrfan Can Eğribayat, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta forma giydi.
