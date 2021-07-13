İrtibat Görevlilerine Yönelik 2'nci Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

İrtibat Görevlilerine Yönelik 2'nci Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:

"Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır"

-"Yaptığımız kırmızı bülten taleplerinin birçoğu İnterpol Genel Sekreterliğince reddedilmektedir"

ANKARA - -İrtibat Görevlilerine Yönelik 2'nci Bilgilendirme Çalıştayı'nda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sağlam istikrar sonucunda ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından İrtibat Görevlilerine Yönelik 2'nci Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, terörle mücadele konusunda istihbarat paylaşımlarının hayati önem taşıdığını belirterek, "DEAŞ, PKK, YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerinin başta Suriye ve Irak gibi ülkelerde sebep olduğu krizin ve oluşan istikrarsızlık ortamının neden olduğu önemli bir husus da elbette ki düzensiz göçtür. Türkiye son dönemlerde en büyük göç krizlerinden birinde hem transit hem hedef ülke olması sebebiyle zor fakat başarılı bir sınav vermekte bu krizden insani ve hukuki vazifesini ziyadesiyle yerine getirerek çıkmaya çalışmaktadır. Ülkemizin 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın göçmen ile dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapması bu vicdani duruşun tezahürüdür" dedi.

Bugüne kadar göçmenlere 40 milyar dolardan fazla yardım gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, "Tüm kolluk kuvvetlerimizle özellikle Ege Denizi'nde yıllardır düzensiz göçle mücadelede büyük gayretler göstermekte büyük fedakarlıklara ev sahipliği yapmaktayız" diye konuştu.

"Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır"

Bakan Yardımcısı Ersoy, Suriyelilerin memleketlerine dönmeleri için çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, "Sağlam istikrar sonucunda ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır. Göç baskısı devam eden bölgelerde barınma ihtiyacı öncelikle AFAD tarafından kurulan çadır kentlerle karşılanmış ve devamında 50 bin briket ev projesi Haziran 2020 itibarıyla başlatılmıştı. Söz konusu proje kapsamında oluşturulan kampanyaya yönelik vatandaşlarımızın bağışları ile AFAD koordinesinde 191 noktada 51 bin 864 adet briket ev yapımı projelendirilmiş olup şu ana kadar 39 bin 343'ünün inşaatı tamamlanmıştır. İnşaatı tamamlanan briket evlere 31 bin 319 Suriyeli aileyi yerleştirdik ve bundan sonra da bölgede huzur ve istikrarın sağlanabilmesi için gerekli tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Yaptığımız kırmızı bülten taleplerinin birçoğu İnterpol Genel Sekreterliğince reddedilmektedir"

"Bazı ülkelere ek olarak uluslararası kuruluşlar tarafından da yalnız bırakılmaya devam ediyoruz" diyen Bakan Yardımcısı Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ ve PKK başta olmak üzere Türkiye'ye karşı alenen terör eylemleri yürütmekte olan örgüt ve iltisaklı gruplar vakıf, STK ve düşünce kuruluşu adı altında Avrupa'da kendilerine maalesef faaliyet alanı bulabilmektedirler. 194 üyesiyle dünyanın en büyük polis iş birliği teşkilatı olan İnterpol'ün bilgi ve istihbarat paylaşımını artırmak suretiyle mücadelemize destek olmasını beklerken aksi yönde davranmasını hayal kırıklığı ve üzüntüyle karşılıyoruz. Yaptığımız kırmızı bülten taleplerinin birçoğu İnterpol Genel Sekreterliğince reddedilmektedir. Bunun haricinde siyasi mahiyette olduğu belirtilen ve çeşitli gerekçeler ileri sürülen yüzlerce şahsın kırmızı bültenleri ise İnterpol sistemlerinden silinmiştir."

Bakan Yardımcısı Ersoy, Kasım ayında düzenlenecek olan 89'uncu İnterpol Genel Kurulu'nda Türkiye ile İnterpol teşkilatı arasındaki yanlış anlaşılmaların giderileceğini ümit ettiğini bildirdi.

Çalıştayda, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişçi de birer konuşma gerçekleştirdi.