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İş adamının cenazesinde 'helallik' şoku

26 dakika önce

Denizli'de önceki gün hayatını kaybeden tekstil duayeni Esat Sivri'nin cenazesinde helallik şoku yaşandı.

İş adamının cenazesinde 'helallik' şoku, System.String[]
Denizli'de önceki gün hayatını kaybeden tekstil duayeni Esat Sivri'nin cenazesinde helallik şoku yaşandı. İş adamının iflas eden fabrikasında 10 yıl önce çalışan ve haklarını alamadıklarını iddia eden bir grup ortalığı karıştırdı. Cenazede "Hakkımızı helal etmiyoruz" diye bağıran grup, "Hakkımızı istiyoruz" diye tepki gösterdi.

Denizlili iş adamı Esat Sivri (86), geçtiğimiz gün Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Denizli ve Türkiye'nin önde gelen tekstil sanayicileri arasında yer alan Sivri'nin cenazesi, Laodikya Antik Kenti'ndeki törenin ardından cenaze namazı için Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'ne götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yakınları ve sevenleri katıldı. Sivri'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

"Helalleşmek için buradayız"

Sivri'nin 2009 yılında iflas eden fabrikasında işçi olarak çalışıp sorasında haklarını alamadıklarını iddia eden bir grup, imamın 'Haklarınızı helal ediyor musunuz' sorusuna, 'Hayır' cevabını verdi. Haklarını istediklerini söyleyen grup, Sivri ve yakınlarına tepki göstererek, iflas eden şirkete senelerini verdiklerini ve 100 bin TL'nin üzerinde alacaklarının kaldığını iddia ettiler. Doğruyu söylediklerini ifade eden işçiler, aile üyelerinin gelip kendilerinden helallik istemesini istediler. Sivri'nin Didim'deki yazlığında öldüğünü belirten işçiler, kendilerinin ise sefalet içinde yaşadıklarını öne sürdüler. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:44 Kaynak: İHA
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