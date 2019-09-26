İş Bankası’nın kişisel asistanı Maxi, Facebook Messenger ve Google Asistan’dan sonra WhatsApp’ta
2 gün önce
Türkiye İş Bankası'nın, yapay zeka teknolojisine dayalı ve aynı zamanda doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi, Facebook Messenger ve Google Asistan'dan sonra WhatsApp'a entegre edildi.
Türkiye İş Bankası'nın, yapay zeka teknolojisine dayalı ve aynı zamanda doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi, Facebook Messenger ve Google Asistan'dan sonra WhatsApp'a entegre edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:15
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