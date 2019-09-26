Son Dakika Haberleri: İş Bankası’nın kişisel asistanı Maxi, Facebook Messenger ve Google Asistan’dan sonra WhatsApp’ta
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İş Bankası’nın kişisel asistanı Maxi, Facebook Messenger ve Google Asistan’dan sonra WhatsApp’ta

2 gün önce

Türkiye İş Bankası'nın, yapay zeka teknolojisine dayalı ve aynı zamanda doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi, Facebook Messenger ve Google Asistan'dan sonra WhatsApp'a entegre edildi.

İş Bankası’nın kişisel asistanı Maxi, Facebook Messenger ve Google Asistan’dan sonra WhatsApp’ta, System.String[]

Türkiye İş Bankası'nın, yapay zeka teknolojisine dayalı ve aynı zamanda doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi, Facebook Messenger ve Google Asistan'dan sonra WhatsApp'a entegre edildi.

Facebook Messenger, İş Bankası, Google, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:15 
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