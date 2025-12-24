İş Dünyası Enflasyon Düzeltmesi Kararını Olumlu Karşılıyor

MERT DAVUT/EMİRHAN YILMAZ - İş dünyası temsilcileri ve mali müşavirler, bu yılın 4'üncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması kararını olumlu bulduklarını ve uygulamanın iş yükünü azalttığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2025 hesap dönemi 4'üncü geçici vergi dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapılmaması kararlaştırıldı.

İş dünyası temsilcileri ve mali müşavirler, AA muhabirine, kararı ve yansımalarını değerlendirdi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, kararın uygulama birliği ve mükellefler üzerindeki idari yükün azaltılması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Aydın, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi kapsamında, şartların oluşması halinde bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltmesi yapmasının zorunlu bulunduğunu anımsattı.

Yayımlanan son tebliğle bu uygulamanın dördüncü geçici vergi dönemi için netlik kazandığını vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"ASKON olarak, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamasının, işletmelerin muhasebe ve beyan süreçlerinde karmaşıklığı azaltacağını, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağını ve özellikle KOBİ'ler açısından uygulama yükünü hafifleteceğini düşünüyoruz. Söz konusu döneme ilişkin verilecek geçici gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine bilanço eklenmemesi yönündeki düzenleme de mükellefler açısından sadeleştirici bir adım niteliğindedir."

Aydın, sürekli olarak işlenmiş altın ve gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşan mükelleflerin, şartlara bakılmaksızın her geçici vergi dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapma yükümlü bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunun devam etmesi, sektörün kendine özgü yapısı ve fiyat hareketliliği dikkate alındığında yerinde bir istisna olarak değerlendirilmektedir. Ekonomi yönetiminin dezenflasyon sürecini destekleyen ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği artırmayı hedefleyen bu düzenlemenin, iş dünyasında planlama ve mali yönetim süreçlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. ASKON olarak, sade, anlaşılır ve uygulanabilir vergi mevzuatının, kayıtlı ekonomiyi güçlendireceğini ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Olumlu ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da kararın olumlu bir adım olduğunu bildirdi.

Enflasyon düzeltmesi uygulamasının bazı mükelleflerin vergi yükünü azalttığını ancak özellikle KOBİ'lerde vergi yükünü artırıcı sonuçlar ortaya çıkardığını belirten Baran, bu yıla ilişkin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulaması yapılmamasının daha önce yayımlanan bir düzenlemeyle belirlendiğini hatırlattı.

Baran, bugün yayımlanan tebliğle söz konusu yaklaşımın yılın son geçici vergi dönemi için de netlik kazandığına ve uygulamada bütünlük sağlandığına dikkati çekerek, "Enflasyon düzeltmesi uygulaması, özellikle geçici vergi dönemlerinde işletmeler üzerinde ciddi bürokratik yük oluşturuyordu. Uygulamanın vergisel sonuçlar doğurması ise enflasyonla mücadele sürecinde işletmelerin finansal dayanıklılığını zayıflatıyordu. Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamasına yönelik bu düzenlemeyi iş dünyası açısından olumlu ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Gelinen noktada, enflasyon düzeltmesi uygulamasının geçici tedbirler yerine kalıcı biçimde gözden geçirilmesi, vergi sisteminde sadeleşmenin sağlanması ve öngörülebilirliğin artırılmasının önem taşıdığını vurgulayan Baran, şöyle konuştu:

"İşletmelerimizin üretime, yatırıma ve istihdama odaklanabilmesi için vergi uygulamalarının yük oluşturmayan, anlaşılır ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede, iş dünyasının beklentisi, enflasyon düzeltmesi uygulamasının geçici vergi dönemleriyle sınırlı kalmaksızın kalıcı olarak kaldırılması ve vergi sisteminin reel ekonomiyi destekleyen bir anlayışla yeniden ele alınmasıdır. Yayımlanan tebliğin iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyor, enflasyonla mücadele sürecinin kararlılıkla sürdürülmesini temenni ediyorum."

"İş yükünü azaltan olumlu bir adımdır"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız da enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde fiilen uygulanmasının mümkün olmadığı yönündeki görüşlerini ilk günden bu yana dile getirdiklerini söyledi.

Bu yıl dördüncü geçici vergi döneminin ihdas edilmesi sonrası oluşan belirsizliğin bugün yayımlanan tebliğle giderildiğine dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme, mükellefler ve meslek camiası açısından iş yükünü azaltan olumlu bir adımdır. TÜRMOB olarak öteden beri, enflasyon düzeltmesi uygulamasının geçici vergi dönemlerinde uygulanmamasını, sadece yıllık dönem bazında ve vergi etkisi olmaksızın uygulanmasını savunuyoruz. Eğer tamamen kaldırılacak veya 3-4 yıl erteleme olacaksa bunun yerine zaten mevzuatımızda var olan 'Sürekli Yeniden Değerleme' uygulaması geçerli kılınmalıdır. Bu önerilerimizin hem işletmelerimiz hem meslek mensuplarımız hem de mali idaremiz açısından daha uygun olacağını düşünüyoruz."