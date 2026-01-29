İş Kazasında Elini Kaybeden Vatandaşa Ziyaret - Son Dakika
İş Kazasında Elini Kaybeden Vatandaşa Ziyaret

29.01.2026 12:53
EMEP'li milletvekili, iş kazası geçiren Mustafa Ağkurt'un tazminat mücadelesini gündeme getirdi.

(EMEP) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, iş kazasında elini kaybeden ve yıllardır tazminat mücadelesi veren vatandaşı evinde ziyaret etti. Karaca, patronların her türlü ihtiyacı için kullanılan İşsizlik Fonu'nun neden işçilerin alacaklarının güvence altına almak için kullanılmadığını sordu.

Mustafa Ağkurt, Gaziantep Başpınar OSB'de Özmen İplik'te çalışırken bir elini makineye kaptırarak kaybetti. 67 gün boyunca hastanede yatan ve 12 ameliyat geçiren Ağkurt'un kazadan sonra açtığı dava 3 yıl sonra, 2019 yılında tamamlandı ve 210 bin TL tazminata karar verildi. Ancak Ağkurt'un, fabrikanın ve diğer malvarlığının başkalarına devredilmesi nedeniyle tazminatını alamadığı belirtildi.

Evinde ziyaret ettiği Ağkurt ile açıklama yapan Karaca, devlet yetkililerine seslendi. Ağkurt, "2016'da kazayı geçirdikten sonra devletin yanımda olmadığını anladım. Ben üç yıl boyunca hak ve hukuk mücadelesi verdim, davayı kazandım ama şu anda alacağımı alamıyorum. Patronun fabrikası vardı, arabası vardı, evi vardı… Hepsini üzerinden atıyor. Sanayi odasında gidip araştırıp bakabilirler. Bu adamı mal varlığı yani, fabrika nereye gitti? Onun için devletin bu patronlara bir dur demesi lazım. Ama her şey patronlardan yana" dedi.

Üç çocuğu olan Ağkurt, geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyerek, "O dönem paramı alabilseydim belki o günün şartlarıyla bir şeyler yapar, rahatlardım. Şu anda çalışamıyorum. Devletin verdiği maaşla da geçinemiyorum. Benim çocuklarım var, kazadan sonra masraflarım arttı. Sonucumuz rezillik. Olan maaşla da yaşamak çok zor. İş arıyorum. İş de veren yok. Varsa bana bir tane iş veren gidip çalışayım ben. Çalışmak istiyorum. Çünkü geçinemiyorum. 10 yıl oldu. Adalet Bakanlığı'ndan buna bir müdahale etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İş kazalarının sıklığına dikkati çeken Karaca da şöyle konuştu:

"Mustafa ağabeyin yaşadıkları bu şehirde yüzlerce işçinin yaşadıklarının bir özeti. Memleketin en önemli gündem maddesi olması gerekirken maalesef iş kazaları, iş kazalarından sonra yaşanan hukuksuzluklar, işçilerin açlıkla boğuşurken adalet mücadelesi vermesi hiç gündem olmuyor. Soruyoruz şimdi: Mustafa ağabey ve bütün işçiler bu paranın ödenmesini sağlamak için başka ne yapmalıydı? Bir patron malını mülkünü elinden çıkarıp sonrasında da 'Benim sana ödeyecek bir param yok' deyip işçileri böyle ortada bırakabilir mi? Çalışma Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığın'ın, bizzat devletin bu soruya cevap vermesi lazım. İşsizlik Fonu'nu patronlara har vurup harman savurmayı bilenlere soruyoruz. Mustafa ağabeyin elini bu hale getirip sonra da onun geçimi için bir kolaylık sağlamayanlar burada dururken neden Mustafa ağabey işsizlik fonundan yararlanamıyor?"

Kaynak: ANKA

