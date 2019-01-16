İş Sanat Sömestr Tatilinde Küçük Sanatseverleri, Orman Lokantası'na Bekliyor

Yekta Kopan'ın kaleme aldığı, Serdar Biliş'in yönetmenliğini üstlendiği ve Sevinç Erbulak'ın anlatıcılığı ile renklenecek Orman Lokantası, çocuklara eğlenceli bir gün yaşatacak. Orman Lokantası oyununun müziklerini Çiğdem Erken, kostümlerini Tomris Kuzu, koreografisini Tuğçe Tuna, sahne ve dekor tasarımını ise Cem Yılmazer yaptı.

Müzik ve dansla dolu bu oyunu kaçırmamak için 27 Ocak Pazar günü, saat 15.00'i takvimlerinize not etmeyi unutmayın.