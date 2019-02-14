İş, Sanat ve Cemiyet Dünyası, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'nde

Anadolu'nun en büyük mucidi Cezeri'nin olağanüstü makineleri, 15 yıllık titiz bir çalışmayla 800 yıl aradan sonra yeniden canlanıyor! Merakla beklenen ve15 Şubat Cuma günü UNIQ Expo'da kapılarını açacak olan "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi", özel bir davetle iş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. Feryal Gülman, Elif Dürüst, Neslişah Düzyatan, Şebnem Çapa, Ceylan Çapa, Etel Baler, Demet Şener, Maide Kurttepeli, İnci Aksoy, Ayşegül Toplusoy davete katılım gösteren isimler arasındaydı.

Adeta bir bilim tarihi arkeolojisi sayılabilecek yapısıyla dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan sergi davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Sergi küratörü Mehmed Ali Çalışkan Cezeri ile ilgili olarak; "Cezeri, olağanüstü bir makine mühendisi. Böyle bir değeri sahiplenmek ve adını daha fazla duyurmak bizim için büyük bir onur. Mekaniğe kazandırdığı tüm yenilikler dışında, makine tasarımıyla hikaye anlatan bir sanatçı o. Ve azimli. Bıkmadan, usanmadan deniyor. 'Denenmemiş bilgi, doğru ile yanlış arasında bir yerde asılı kalır' sözüyle mühendisliğin en önemli ilkesini 800 yıl önce belirlemiş. Dünyanın ilk insansı robotları, şifresi Enigma'dan bile güçlü kilitler, bugün hâlâ kullandığımız 4 zamanlı dişli mekanizmalar, zamanı hassas şekilde ölçen saatler ve krank mili... Mühendisliği sanatla, bilimi hayatla buluşturan Cezeri'den öğreneceğimiz pek çok şey var" dedi.

İstanbul Cezeri Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Selami Çalışkan ise, müze fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatırken "Mühendis olan babam Durmuş Çalışkan, Cezeri'nin mühendisliği konusunda en kapsamlı akademik çalışmayı yapan kişiydi, şimdi onun bu değerli mirasının dünyanın en güzel müzelerinden birisine dönüşme sürecine tanıklık etmek ve bu sürecin önemli bir parçası olmak, evlatları olarak bize büyük bir mutluluk veriyor. 15 senelik titiz bir çalışmayla hayata geçirdiğimiz sergimizi baştan sona ilham vermek üzere tasarladık, ziyaretçilerimiz geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bir yolculuğa çıkacaklar" diyor.